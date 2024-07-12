https://sarabic.ae/20240712/بايدن-يؤكد-أن-هناك-تقدم-بشأن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1090720927.html

بايدن يؤكد أن هناك تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بايدن يؤكد أن هناك تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن هناك تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن لديه إصرار على وقف الحرب في غزة رغم صعوبة المفاوضات. 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T00:50+0000

2024-07-12T00:50+0000

2024-07-12T00:50+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

جو بايدن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي: "حماس وإسرائيل وافقتا على الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار الذي طرحته وأرسلت فريقي للعمل ونحقق تقدمًا والتوجه إيجابي وهناك ثغرات ينبغي العمل على حلها".وأضاف: "إنني مصرّ على وقف الحرب في غزة رغم صعوبة المفاوضات وأنه "قد حان الوقت لإنهاء الحرب في قطاع غزة وهناك أشياء كثيرة كنت أتمنى لو تمكنت من إقناع الإسرائيليين بفعلها".وأشار بايدن إلى أن "مجلس الحرب الإسرائيلي يتكون من أعضاء هم الأكثر تشدداً على مر التاريخ" وأن "علينا أن نضمن ألا تعيد إسرائيل احتلال غزة وعلى إسرائيل ألا تستخدم أسلحتنا لقتل المدنيين".واعتبر الرئيس الأمريكي أنه "في اليوم التالي في غزة يجب ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي وقلت لإسرائيل لا تكرروا أخطاء أمريكا في أفغانستان".واستطرد قائلاً: "منذ بداية الحرب في غزة زرت إسرائيل والتقيت الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي وملك الأردن (عبد الله الثاني بن الحسين) للعمل على إيصال المساعدات اللازمة وعملت مع الشركاء العرب على خطة ما بعد الحرب في غزة والذي يجب أن يخلو من أي احتلال إسرائيلي وإتاحة المجال أمام إدخال ما يلزم هناك".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بوصول وفد أمني إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول فتح معبر رفح، والوضع الأمني على محور فيلادلفيا، الفاصل بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل.وأعلنت حركة حماس، الأسبوع الماضي، عن "تبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء في مصر وقطر بهدف وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وتبذل القاهرة والدوحة وواشنطن جهود وساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ بدء التصعيد بين الجانبين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من أجل الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 38 ألف قتيل 88 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب إحصائيات رسمية، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتواصل تل أبيب الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240627/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ملتزمون-بالاتفاق-الذي-طرحه-بايدن-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والتبادل-1090212370.html

https://sarabic.ae/20240711/نتنياهو-يخالف-مزاعمه-بأن-إسرائيل-على-بعد-خطوة-من-النصر-في-غزة-1090711401.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن