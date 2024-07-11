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https://sarabic.ae/20240711/نتنياهو-يخالف-مزاعمه-بأن-إسرائيل-على-بعد-خطوة-من-النصر-في-غزة-1090711401.html
نتنياهو يخالف مزاعمه بأن إسرائيل "على بعد خطوة من النصر" في غزة
نتنياهو يخالف مزاعمه بأن إسرائيل "على بعد خطوة من النصر" في غزة
سبوتنيك عربي
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستواصل الحرب ضد حركة "حماس" الفلسطينية، "حتى تحقق جميع أهدافها"، وذلك وسط محادثات جارية حول صفقة... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T15:40+0000
2024-07-11T15:40+0000
بنيامين نتنياهو
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقال في حفل تخرج مدرسة ضباط الجيش الإسرائيلي: "نحن مصممون على استكمال النصر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وسرد نتنياهو أهداف الحرب في غزة، متمثلة في "القضاء على حكم "حماس" في قطاع غزة، وإعادة جميع المحتجزين لدينا إلى ديارهم، وإحباط أي تهديد مستقبلي لإسرائيل من غزة، وعودة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الجنوب والشمال".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 38 ألف قتيل وأكثر من 88 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240711/غالانت-يبعث-برسالة-عاجلة-إلى-نتنياهو-بشأن-قانون-تمديد-الخدمة-الإلزامية-1090700901.html
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بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس
بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس

نتنياهو يخالف مزاعمه بأن إسرائيل "على بعد خطوة من النصر" في غزة

15:40 GMT 11.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستواصل الحرب ضد حركة "حماس" الفلسطينية، "حتى تحقق جميع أهدافها"، وذلك وسط محادثات جارية حول صفقة المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال في حفل تخرج مدرسة ضباط الجيش الإسرائيلي: "نحن مصممون على استكمال النصر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وسرد نتنياهو أهداف الحرب في غزة، متمثلة في "القضاء على حكم "حماس" في قطاع غزة، وإعادة جميع المحتجزين لدينا إلى ديارهم، وإحباط أي تهديد مستقبلي لإسرائيل من غزة، وعودة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الجنوب والشمال".
وأضاف: "هناك من يتساءل إلى متى ستستمر الحرب، وأرد أنها مستمر حتى النصر ولو طال الزمن"، وذلك بعد أشهر من زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "على بعد خطوة من النصر" على "حماس".
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
غالانت يبعث برسالة عاجلة إلى نتنياهو بشأن قانون تمديد الخدمة الإلزامية
12:40 GMT
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 38 ألف قتيل وأكثر من 88 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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