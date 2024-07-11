https://sarabic.ae/20240711/نتنياهو-يخالف-مزاعمه-بأن-إسرائيل-على-بعد-خطوة-من-النصر-في-غزة-1090711401.html

نتنياهو يخالف مزاعمه بأن إسرائيل "على بعد خطوة من النصر" في غزة

نتنياهو يخالف مزاعمه بأن إسرائيل "على بعد خطوة من النصر" في غزة

سبوتنيك عربي

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستواصل الحرب ضد حركة "حماس" الفلسطينية، "حتى تحقق جميع أهدافها"، وذلك وسط محادثات جارية حول صفقة... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T15:40+0000

2024-07-11T15:40+0000

2024-07-11T15:40+0000

بنيامين نتنياهو

طوفان الأقصى

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال في حفل تخرج مدرسة ضباط الجيش الإسرائيلي: "نحن مصممون على استكمال النصر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وسرد نتنياهو أهداف الحرب في غزة، متمثلة في "القضاء على حكم "حماس" في قطاع غزة، وإعادة جميع المحتجزين لدينا إلى ديارهم، وإحباط أي تهديد مستقبلي لإسرائيل من غزة، وعودة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الجنوب والشمال".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 38 ألف قتيل وأكثر من 88 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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