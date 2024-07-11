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https://sarabic.ae/20240711/غالانت-يبعث-برسالة-عاجلة-إلى-نتنياهو-بشأن-قانون-تمديد-الخدمة-الإلزامية-1090700901.html
غالانت يبعث برسالة عاجلة إلى نتنياهو بشأن قانون تمديد الخدمة الإلزامية
غالانت يبعث برسالة عاجلة إلى نتنياهو بشأن قانون تمديد الخدمة الإلزامية
سبوتنيك عربي
بعث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن قانون تمديد الخدمة الإلزامية. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T12:40+0000
2024-07-11T12:40+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن مكتب غالانت، أن وزير الدفاع بعث برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء، يؤكد من خلالها أنه "لا يوجد اتفاق على قانون تمديد الخدمة ويطلب مناقشة عاجلة للموضوع".وكان نتنياهو، قد أمر غالانت، ومعه بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق محدد بشأن قانون تمديد الخدمة الإلزامية، خلال أسبوع، ولكنهما لم يستطيعا إحراز تقدم، ما دعا غالانت إلى طلب تحديد موعد مناقشة عاجلة لهذا الأمر برئاسة نتنياهو.وفي سياق متصل، نشر الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، خطة جديدة لتجنيد 3000 من اليهود المتشددين (الحريديم) بين صفوفه في ظل حاجة الجيش الملحة للجنود بعد الحرب على قطاع غزة. وذكرت "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن هناك خطة جديدة للجيش الإسرائيلي تقضي بتجنيد 3000 من اليهود المتشددين (الحريديم)، 50% من سن التجنيد 18 وحتى سن 21.وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الخطة تقضي أيضا بتجنيد 40 % ممن تتراوح أعمارهم بين 21- 23/24 عاما، فضلا عن 10 % للأعمار من 24 -26 عاما.وفي الأول من الشهر الجاري، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن "حاجة الجيش الإسرائيلي إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور"، قائلا، خلال جلسة للجنة الخارجية والدفاع، إن "هناك نحو 761 قتيلا من الجيش وأكثر من 4 آلاف مصاب"، مؤكدًا أنه "لا يعقل في هذا الواقع الذي فقدنا فيه أكثر من لواء كامل أن نعفي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية".وشدد على "ضرورة تجنيد الحريديم بنسب أعلى في الجيش الإسرائيلي"، مضيفًا أنه "يمكن أن يطرأ أي تطور مفاجئ في الضفة الغربية".وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت حكما في 26 من الشهر الماضي، يقضي بتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المعارض لتجنيدهم.وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.لكن مع نهاية مارس/ آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو، بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".ويلزم القانون الإسرائيلي كل من هو فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.
https://sarabic.ae/20240627/الحريديم-يتظاهرون-ضد-التجنيد-الإلزامي-في-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-1090236914.html
https://sarabic.ae/20240709/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-خطة-لتجنيد-3000-من-الحريديم-بين-صفوفه-1090636120.html
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طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

غالانت يبعث برسالة عاجلة إلى نتنياهو بشأن قانون تمديد الخدمة الإلزامية

12:40 GMT 11.07.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTANوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
تابعنا عبر
بعث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن قانون تمديد الخدمة الإلزامية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن مكتب غالانت، أن وزير الدفاع بعث برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء، يؤكد من خلالها أنه "لا يوجد اتفاق على قانون تمديد الخدمة ويطلب مناقشة عاجلة للموضوع".
اليهود الأرثوذكس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
"الحريديم" يتظاهرون ضد التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي... فيديو
27 يونيو, 15:02 GMT
وكان نتنياهو، قد أمر غالانت، ومعه بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق محدد بشأن قانون تمديد الخدمة الإلزامية، خلال أسبوع، ولكنهما لم يستطيعا إحراز تقدم، ما دعا غالانت إلى طلب تحديد موعد مناقشة عاجلة لهذا الأمر برئاسة نتنياهو.
وفي سياق متصل، نشر الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، خطة جديدة لتجنيد 3000 من اليهود المتشددين (الحريديم) بين صفوفه في ظل حاجة الجيش الملحة للجنود بعد الحرب على قطاع غزة. وذكرت "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن هناك خطة جديدة للجيش الإسرائيلي تقضي بتجنيد 3000 من اليهود المتشددين (الحريديم)، 50% من سن التجنيد 18 وحتى سن 21.
وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الخطة تقضي أيضا بتجنيد 40 % ممن تتراوح أعمارهم بين 21- 23/24 عاما، فضلا عن 10 % للأعمار من 24 -26 عاما.
وفي الأول من الشهر الجاري، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن "حاجة الجيش الإسرائيلي إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور"، قائلا، خلال جلسة للجنة الخارجية والدفاع، إن "هناك نحو 761 قتيلا من الجيش وأكثر من 4 آلاف مصاب"، مؤكدًا أنه "لا يعقل في هذا الواقع الذي فقدنا فيه أكثر من لواء كامل أن نعفي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية".
وشدد على "ضرورة تجنيد الحريديم بنسب أعلى في الجيش الإسرائيلي"، مضيفًا أنه "يمكن أن يطرأ أي تطور مفاجئ في الضفة الغربية".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت حكما في 26 من الشهر الماضي، يقضي بتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المعارض لتجنيدهم.
يحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو السنة الجديدة للأشجار، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
الجيش الإسرائيلي ينشر خطة لتجنيد 3000 من "الحريديم" بين صفوفه
9 يوليو, 15:59 GMT
وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.
لكن مع نهاية مارس/ آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو، بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".
ويلزم القانون الإسرائيلي كل من هو فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.
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