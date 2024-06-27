https://sarabic.ae/20240627/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ملتزمون-بالاتفاق-الذي-طرحه-بايدن-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والتبادل-1090212370.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بالاتفاق الذي طرحه بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة والتبادل

وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بالاتفاق الذي طرحه بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة والتبادل

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه أكد للمسؤولين الأمريكيين التزام تل أبيب بمقترح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T00:47+0000

2024-06-27T00:47+0000

2024-06-27T00:47+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال غالانت في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: "دولة إسرائيل وجيش الدفاع ملتزمان بصفقة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن ويدعمانها بقوة"، مشيرًا إلى أن "الحل الوحيد لمستقبل غزة هو الحكم من قبل الفلسطينيين المحليين، ولا يمكن أن يكون بواسطة إسرائيل أو حماس".وأضاف أنه بحث مع المسؤولين الأمريكيين مقترحات "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة وتابع: "نعمل على مقترح لما بعد الحرب يشمل الفلسطينيين والشركاء الإقليميين والولايات المتحدة".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل و86 ألف جريح، وغالبيتهم من الأطفال والنساء الذين وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20240610/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-مشروع-قرار-أمريكي-يدعم-مقترح-بايدن-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089726592.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة