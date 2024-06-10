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مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتهدئة في قطاع غزة. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T19:47+0000
2024-06-10T19:48+0000
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وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا غرينفيلد، إن "الأشهر الثمانية الماضية كانت مدمرة للمدنيين في غزة"، مؤكدًا استحالة العثور على ملاذ آمن في القطاع.وأشارت إلى أن بلادها "لا تزال تدعو إسرائيل لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة"، مؤكدة أن "حركة حماس لم تفعل أي شيء لحماية المدنيين".وأضافت المندوبة الأمريكية أن "الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور"، متابعة: "الأسر في غزة تحاول إيجاد الطعام وتوفير التعليم، والمسنون لا يجدون الأدوية".وأكدت أن "كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن"، مشيرة إلى أن "الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة".وأشارت إلى أن "إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية"، لافتة إلى أن "الصفقة أيدتها دول في المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى".وقبل أسبوعين، أوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن المقترح الذي أعلن عنه، أو الخطة التي طرحتها إسرائيل، تتكون من 3 مراحل، أولها وقف النار 6 أسابيع، وإطلاق سراح 30 أسيرا، ثم إطلاق الأسرى كافة في مرحلة ثانية مع انسحاب إسرائيلي من غزة وعودة النازحين.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240603/وقف-الحرب-42-يوما-فقط-لاستعادة-الأسرى-ما-دلالات-تصريحات-نتنياهو-بشأن-الهدنة-في-غزة-1089478900.html
https://sarabic.ae/20240605/وزيرا-خارجية-مصر-وإيران-يبحثان-سبل-التوصل-إلى-هدنة-في-غزة-1089552187.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

19:47 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 19:48 GMT 10.06.2024)
© AFP 2023القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة
القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتهدئة في قطاع غزة.
وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا غرينفيلد، إن "الأشهر الثمانية الماضية كانت مدمرة للمدنيين في غزة"، مؤكدًا استحالة العثور على ملاذ آمن في القطاع.
وأشارت إلى أن بلادها "لا تزال تدعو إسرائيل لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة"، مؤكدة أن "حركة حماس لم تفعل أي شيء لحماية المدنيين".
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وأضافت المندوبة الأمريكية أن "الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور"، متابعة: "الأسر في غزة تحاول إيجاد الطعام وتوفير التعليم، والمسنون لا يجدون الأدوية".
وأكدت أن "كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن"، مشيرة إلى أن "الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة".
وأشارت إلى أن "إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية"، لافتة إلى أن "الصفقة أيدتها دول في المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى".
وقبل أسبوعين، أوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن المقترح الذي أعلن عنه، أو الخطة التي طرحتها إسرائيل، تتكون من 3 مراحل، أولها وقف النار 6 أسابيع، وإطلاق سراح 30 أسيرا، ثم إطلاق الأسرى كافة في مرحلة ثانية مع انسحاب إسرائيلي من غزة وعودة النازحين.
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ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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