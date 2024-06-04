https://sarabic.ae/20240604/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يهدد-باقتحام-المسجد-الأقصى-خلال-مسيرة-الأعلام-1089495195.html

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهدد باقتحام المسجد الأقصى خلال مسيرة الأعلام

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهدد باقتحام المسجد الأقصى خلال مسيرة الأعلام

سبوتنيك عربي

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى، خلال "مسيرة الأعلام" غدا الأربعاء، وذلك بمناسبة ما يسمى إسرائيليا بـ"يوم القدس". 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T08:56+0000

2024-06-04T08:56+0000

2024-06-04T08:56+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

لبنان

حزب

حركة حماس

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088479538_0:0:1071:602_1920x0_80_0_0_729f9f18d1c4c38ae615e6d3dc8be2a1.jpg

وقال بن غفير لـ"إذاعة الجيش الإسرائيلي": "سنسير غدا إلى باب العامود وسنصعد إلى جبل الهيكل (المسجد الأقصى)".وعن الوضع على الحدود مع لبنان، أشار بن غفير، إلى أنه "لو أسندت إليه المسؤولية عن المقاتلات والصواريخ لعرف حزب الله كيف يبدو رد إسرائيل الحقيقي".وفيما يخص الهدنة في غزة، أوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "وعد بإطلاعي على مسودة مقترح صفقة التبادل لكنه يماطل".وتابع: "إننا سنسقط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة غير مسؤولة وسيئة".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن الجمعة الماضية، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار".أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.توالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.فيما أكدت "حماس" في بيان، استعدادها للتعامل "بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.

https://sarabic.ae/20240521/بن-غفير-أحب-أن-أعيش-في-غزة-إذا-أمكن-1089072507.html

https://sarabic.ae/20240602/بن-غفير-وسموتريتش-يهددان-بإسقاط-حكومة-نتنياهو-في-حال-وافق-على-مقترح-بايدن-1089424802.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, لبنان, حزب, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار