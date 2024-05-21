https://sarabic.ae/20240521/بن-غفير-أحب-أن-أعيش-في-غزة-إذا-أمكن-1089072507.html

بن غفير: أحب أن أعيش في غزة إذا أمكن

بن غفير: أحب أن أعيش في غزة إذا أمكن

سبوتنيك عربي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إنه يحب العيش في قطاع غزة إذ سمح ذلك أو إذا أمكن ذلك الأمر. 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T16:15+0000

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2024-05-21T16:16+0000

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ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بن غفير، أنه يعتزم العيش في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب على القطاع، إذا أمكن، وأنه يشجع على الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة.وأوضح بن غفير أنه "إذا حدثت هجرة لمئات الآلاف من غزة فسيكون بالإمكان التوسع لما هو أبعد من العودة للمستوطنات"، مضيفا أنه في حال كونه بداخل دائرة صناع القرار السياسي في إسرائيل كان سيعمل على وقف الوقود إلى غزة والدخول إلى مدينة رفح حتى النهاية.ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى احتلال قطاع غزة بالكامل، بدعوى أنه من الواجب على إسرائيل السيطرة الكاملة على القطاع، وليس أي جهة أخرى.سبق لبن غفير أن دعا، يوم الأحد الماضي، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن بن غفير، دعوته نتنياهو إلى إقالة غالانت، واحتلال قطاع غزة وتهجير سكانها، مناديا بحل "الكابينيت" الإسرائيلي أيضا.وأوضح بن غفير، أن "بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، يجب أن يرحل عن حكومة الحرب، التي يديرها نتنياهو، على قطاع غزة، وذلك على خلفية سفره إلى الولايات المتحدة واستضافته الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) في منزله".وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى