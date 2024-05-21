https://sarabic.ae/20240521/اندلاع-حريق-كبير-داخل-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-في-غور-الأردن-فيديو-1089070750.html

اندلاع حريق كبير داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية في غور الأردن.. فيديو

اندلاع حريق كبير داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية في غور الأردن.. فيديو

سبوتنيك عربي

نشب حريق كبير في قاعدة عسكرية إسرائيلية في غور الأردن، اليوم الثلاثاء، في وقت تحاول عربات الإطفاء إخماد الحريق. 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T15:21+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه شب حريق ضخم في قاعدة عسكرية إسرائيلية تقع بمنطقة غور الأردن، في وقت يحاول رجال الإطفاء العمل على إخماد الحريق الذي امتد إلى منطقة مجاورة للقاعدة العسكرية.ونقلت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن الحاخام يوسي دهاري أن النيران التي اندلعت في القاعدة العسكرية امتدت إلى أماكن أخرى وتسببت في إلحاق أضرار بمناطق طبيعية تحيط بالقاعدة.وفي سياق متصل، يعقد "كابينيت الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة، غدا الأربعاء، اجتماعا لبحث تعزيز المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "كابينيت الحرب" على قطاع غزة سيعقد اجتماعا غدا لبحث مدى تقديم الفريق الإسرائيلي المفاوض خطة جديدة بهدف تعزيز المحادثات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.ولم يكتف داني ياتوم، الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي بذلك، بل أوضح أن الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة يعني أن قوات الجيش ستُقتل أثناء توزيع القمح والمياه على الأهالي الفلسطينيين في القطاع.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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