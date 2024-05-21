https://sarabic.ae/20240521/الأردن-يعلق-على-طلب-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-باعتقال-قادة-إسرائيل-وحماس-1089069829.html
الأردن يعلق على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية باعتقال قادة إسرائيل و"حماس"
الأردن يعلق على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية باعتقال قادة إسرائيل و"حماس"
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن على الجميع مواجهة العدالة واحترام ما تقرره المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T14:45+0000
2024-05-21T14:45+0000
2024-05-21T14:45+0000
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وحسب قناة "المملكة"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الثلاثاء.وشدد الوزير الأردني على أن القانون وجد من أجل أن يطبق ولا أحد فوق القانون.وجدد الصفدي تأكيد أن "الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن أي رسالة ترسلها الحكومة الإسرائيلية".بدوره، دعا وزير الخارجية السويدي إلى تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مطالبًا إسرائيل بالالتزام بالقوانين الدولية وفتح المعابر للسماح بإدخال المساعدات.وكان الوزيران قد عقدا مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.وتأتي تصريحات الوزيرين تعليقا على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحقه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وثلاثة من قادة "حماس" بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".يشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، قد أسفرت منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240521/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لا-نعترف-بسلطة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1089054031.html
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طوفان الأقصى, أخبار الأردن, حركة حماس, إسرائيل, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
طوفان الأقصى, أخبار الأردن, حركة حماس, إسرائيل, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
الأردن يعلق على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية باعتقال قادة إسرائيل و"حماس"
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن على الجميع مواجهة العدالة واحترام ما تقرره المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة "حماس".
وحسب قناة
"المملكة"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الثلاثاء.
وأضاف الصفدي أن "المحكمة الجنائية الدولية وجدت لتأخذ العدالة مجراها وعلى الجميع أن يحترم قراراتها".
وشدد الوزير الأردني على أن القانون وجد من أجل أن يطبق ولا أحد فوق القانون.
وجدد الصفدي تأكيد أن "الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن أي رسالة ترسلها الحكومة الإسرائيلية".
بدوره، دعا وزير الخارجية السويدي إلى تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مطالبًا إسرائيل بالالتزام بالقوانين الدولية وفتح المعابر للسماح بإدخال المساعدات.
وكان الوزيران قد عقدا مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي تصريحات الوزيرين تعليقا على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحقه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وثلاثة من قادة "حماس" بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".
يشار إلى أن العمليات العسكرية
الإسرائيلية في قطاع غزة، قد أسفرت منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.