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بدء المرحلة الأولى لاختبار الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية
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"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا لبحث تعزيز المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس"
"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا لبحث تعزيز المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس"
سبوتنيك عربي
يعقد "كابينيت الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة، غدا الأربعاء، اجتماعا لبحث تعزيز المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس". 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T14:10+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "كابينيت الحرب" على قطاع غزة سيعقد اجتماعا غدا لبحث مدى تقديم الفريق الإسرائيلي المفاوض خطة جديدة بهدف تعزيز المحادثات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح داني ياتوم، رئيس سابق لجهاز الموساد الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي يتجول في قطاع غزة وكأنه لا يعرف ما هي أهدافه.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن داني ياتوم، أن الجيش الإسرائيلي يتجول في غزة دون تحقيق أي أهداف من التي سبق الحديث عنها أو طرحها من قبل، فيما أوضح ياتوم أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وضع مجموعة من الأهداف لا يمكن تحقيقها، ‏مثل القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، في وقت يقول إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في القطاع لخمس سنوات قادمة، وكأنه لا يضمن انهيار حماس خلال تلك السنوات"، على حد وصفه.ولم يكتف داني ياتوم، الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي بذلك، بل أوضح أن الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة يعنى أن قوات الجيش ستُقتل أثناء توزيع القمح والمياه على الأهالي الفلسطينيين في القطاع.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240521/رئيس-سابق-للموساد-الجيش-الإسرائيلي-يتجول-في-غزة-وكأنه-لا-يعرف-ما-هي-أهدافه-1089067279.html
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الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا لبحث تعزيز المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس"

14:10 GMT 21.05.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hamsتظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة "فرانس برس"، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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يعقد "كابينيت الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة، غدا الأربعاء، اجتماعا لبحث تعزيز المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "كابينيت الحرب" على قطاع غزة سيعقد اجتماعا غدا لبحث مدى تقديم الفريق الإسرائيلي المفاوض خطة جديدة بهدف تعزيز المحادثات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح داني ياتوم، رئيس سابق لجهاز الموساد الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي يتجول في قطاع غزة وكأنه لا يعرف ما هي أهدافه.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
رئيس سابق للموساد: الجيش الإسرائيلي يتجول في غزة وكأنه لا يعرف ما هي أهدافه
13:30 GMT
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن داني ياتوم، أن الجيش الإسرائيلي يتجول في غزة دون تحقيق أي أهداف من التي سبق الحديث عنها أو طرحها من قبل، فيما أوضح ياتوم أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وضع مجموعة من الأهداف لا يمكن تحقيقها، ‏مثل القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، في وقت يقول إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في القطاع لخمس سنوات قادمة، وكأنه لا يضمن انهيار حماس خلال تلك السنوات"، على حد وصفه.
ولم يكتف داني ياتوم، الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي بذلك، بل أوضح أن الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة يعنى أن قوات الجيش ستُقتل أثناء توزيع القمح والمياه على الأهالي الفلسطينيين في القطاع.
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
تهديدات اجتياح لبنان... ما مدى جدية إسرائيل وإمكانية قيامها بهذه الخطوة؟
13:27 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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