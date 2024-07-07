لافروف: أوكرانيا لم تكن لتقصف سيفاستوبول دون مشاركة مباشرة من واشنطن
11:55 GMT 07.07.2024 (تم التحديث: 11:56 GMT 07.07.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
© Sputnik . Alexey Filippov/
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن صواريخ القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن لتصل إلى المناطق الروسية لولا مشاركة واشنطن المباشرة في الاستهداف وإعداد البيانات من الأقمار الصناعية لكييف.
وقال لافروف في مقابلة نشر أجزاء منها الصحفي بافيل زاروبين على قناته بتطبيق "تلغرام": اليوم "دون المشاركة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية في الاستهدافات، وفي إعداد البيانات من الأقمار الاصطناعية، لن تطير هذه الصواريخ أو تصل لأي مكان.. أما بالنسبة لرد فعلنا. فقال الرئيس إننا سنرد، وأنا متأكد أنكم ستعلمون عن هذا الرد في المستقبل المنظور".
كما أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن موسكو تقيّم الخطوات الملموسة التي اتخذتها سلطات كييف نحو التسوية، بدلا من إرساء سياستها بحسب تصريحات أوكرانيا المتقلبة.
وقال لافروف، في مقابلة لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، حول تصريحات مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، بأن أوكرانيا مستعدة لنقل مقترحاتها إلى روسيا لحل الصراع من خلال دول أخرى: "قد يقول العكس تماما غدا، سنعتمد على إجراءات ملموسة، وسنقدر ونقيم بناء على خطوات ملموسة فقط".
وأضاف: "من الأفضل عدم بناء السياسة وفقًا لتصريحات يومية، بل أن نحدد خطواتنا على أساس المهام التي تم تحديدها في إطار العملية العسكرية الخاصة".
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس 7 يوليو/ تموز، أن الغرب رفض خطة التسوية الروسية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "لقد استمعنا أنا وأنتم إلى تصريحات من كييف، وبيانات من عواصم الغرب الجماعية، حيث تم وصفها (خطة التسوية الروسية) بأنها إنذار وتم رفضها بشكل كامل ومطلق، نحن نعتبر هذا قرارًا يعبر عن قصر نظر".
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يمكنه حاليًا أن يكون وسيطًا في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لأن كييف ترفض أي مفاوضات.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان أردوغان لا يستطيع حقا أن يكون وسيطا في المفاوضات: "في الوقت الحالي لا يستطيع ذلك حقا، لأن أوكرانيا ترفض في الوقت الحالي أي مفاوضات مع روسيا، مع أو من دون وسطاء".
وأضاف بيسكوف أن "أوكرانيا رفضت بشكل قاطع خطة بوتين للسلام"، التي أعلنها الرئيس الروسي سابقًا في اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية.
وتابع بيسكوف: "لذلك لا يستطيع أردوغان ولا أي شخص آخر القيام بدور الوسيط في الوقت الحالي".
وأكد بيسكوف أن خطة التسوية الروسية لأوكرانيا ثابتة وأصبحت معروفة بالفعل في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن اتفاقيات إسطنبول يمكن أن تصبح أساسا للحوار بشأن أوكرانيا، موضحًا أن هذا لا يعني تطبيقها بكل بنودها.
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.
وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه عندما كانت القوات الروسية على أبواب كييف في عام 2022، قدم الغرب طلبا بوقف إطلاق النار لتهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاقية سلام دائم، إلا أن ذلك كان خداعا.