لافروف: أوكرانيا لم تكن لتقصف سيفاستوبول دون مشاركة مباشرة من واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
On air
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:38 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240707/لافروف-أوكرانيا-لم-تكن-لتقصف-سيفاستوبول-دون-مشاركة-مباشرة-من-واشنطن--1090565033.html
لافروف: أوكرانيا لم تكن لتقصف سيفاستوبول دون مشاركة مباشرة من واشنطن
لافروف: أوكرانيا لم تكن لتقصف سيفاستوبول دون مشاركة مباشرة من واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن صواريخ القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن لتصل إلى المناطق الروسية لولا مشاركة واشنطن المباشرة في... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T11:55+0000
2024-07-07T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088105377_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_238d8864a9f181e60dc829c88a41dee2.jpg
وقال لافروف في مقابلة نشر أجزاء منها الصحفي بافيل زاروبين على قناته بتطبيق "تلغرام": اليوم "دون المشاركة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية في الاستهدافات، وفي إعداد البيانات من الأقمار الاصطناعية، لن تطير هذه الصواريخ أو تصل لأي مكان.. أما بالنسبة لرد فعلنا. فقال الرئيس إننا سنرد، وأنا متأكد أنكم ستعلمون عن هذا الرد في المستقبل المنظور".كما أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن موسكو تقيّم الخطوات الملموسة التي اتخذتها سلطات كييف نحو التسوية، بدلا من إرساء سياستها بحسب تصريحات أوكرانيا المتقلبة.وقال لافروف، في مقابلة لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، حول تصريحات مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، بأن أوكرانيا مستعدة لنقل مقترحاتها إلى روسيا لحل الصراع من خلال دول أخرى: "قد يقول العكس تماما غدا، سنعتمد على إجراءات ملموسة، وسنقدر ونقيم بناء على خطوات ملموسة فقط".أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس 7 يوليو/ تموز، أن الغرب رفض خطة التسوية الروسية في أوكرانيا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "لقد استمعنا أنا وأنتم إلى تصريحات من كييف، وبيانات من عواصم الغرب الجماعية، حيث تم وصفها (خطة التسوية الروسية) بأنها إنذار وتم رفضها بشكل كامل ومطلق، نحن نعتبر هذا قرارًا يعبر عن قصر نظر".وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يمكنه حاليًا أن يكون وسيطًا في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لأن كييف ترفض أي مفاوضات.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان أردوغان لا يستطيع حقا أن يكون وسيطا في المفاوضات: "في الوقت الحالي لا يستطيع ذلك حقا، لأن أوكرانيا ترفض في الوقت الحالي أي مفاوضات مع روسيا، مع أو من دون وسطاء".وتابع بيسكوف: "لذلك لا يستطيع أردوغان ولا أي شخص آخر القيام بدور الوسيط في الوقت الحالي".وأكد بيسكوف أن خطة التسوية الروسية لأوكرانيا ثابتة وأصبحت معروفة بالفعل في جميع أنحاء العالم.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه عندما كانت القوات الروسية على أبواب كييف في عام 2022، قدم الغرب طلبا بوقف إطلاق النار لتهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاقية سلام دائم، إلا أن ذلك كان خداعا.
https://sarabic.ae/20240707/لافروف-انتخابات-فرنسا-لا-تمثل-الديمقراطية-كثيرا-والجولة-الثانية-مصممة-للتلاعب-بإرادة-الناخبين-1090562605.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088105377_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_6d62b43f439c11b5c8922b6e0a3b41f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لافروف: أوكرانيا لم تكن لتقصف سيفاستوبول دون مشاركة مباشرة من واشنطن

11:55 GMT 07.07.2024 (تم التحديث: 11:56 GMT 07.07.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن صواريخ القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن لتصل إلى المناطق الروسية لولا مشاركة واشنطن المباشرة في الاستهداف وإعداد البيانات من الأقمار الصناعية لكييف.
وقال لافروف في مقابلة نشر أجزاء منها الصحفي بافيل زاروبين على قناته بتطبيق "تلغرام": اليوم "دون المشاركة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية في الاستهدافات، وفي إعداد البيانات من الأقمار الاصطناعية، لن تطير هذه الصواريخ أو تصل لأي مكان.. أما بالنسبة لرد فعلنا. فقال الرئيس إننا سنرد، وأنا متأكد أنكم ستعلمون عن هذا الرد في المستقبل المنظور".
كما أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن موسكو تقيّم الخطوات الملموسة التي اتخذتها سلطات كييف نحو التسوية، بدلا من إرساء سياستها بحسب تصريحات أوكرانيا المتقلبة.
وقال لافروف، في مقابلة لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، حول تصريحات مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، بأن أوكرانيا مستعدة لنقل مقترحاتها إلى روسيا لحل الصراع من خلال دول أخرى: "قد يقول العكس تماما غدا، سنعتمد على إجراءات ملموسة، وسنقدر ونقيم بناء على خطوات ملموسة فقط".

وأضاف: "من الأفضل عدم بناء السياسة وفقًا لتصريحات يومية، بل أن نحدد خطواتنا على أساس المهام التي تم تحديدها في إطار العملية العسكرية الخاصة".

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس 7 يوليو/ تموز، أن الغرب رفض خطة التسوية الروسية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "لقد استمعنا أنا وأنتم إلى تصريحات من كييف، وبيانات من عواصم الغرب الجماعية، حيث تم وصفها (خطة التسوية الروسية) بأنها إنذار وتم رفضها بشكل كامل ومطلق، نحن نعتبر هذا قرارًا يعبر عن قصر نظر".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
لافروف: انتخابات فرنسا "لا تمثل الديمقراطية كثيرا" والجولة الثانية مصممة للتلاعب بإرادة الناخبين
09:42 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يمكنه حاليًا أن يكون وسيطًا في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لأن كييف ترفض أي مفاوضات.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان أردوغان لا يستطيع حقا أن يكون وسيطا في المفاوضات: "في الوقت الحالي لا يستطيع ذلك حقا، لأن أوكرانيا ترفض في الوقت الحالي أي مفاوضات مع روسيا، مع أو من دون وسطاء".
وأضاف بيسكوف أن "أوكرانيا رفضت بشكل قاطع خطة بوتين للسلام"، التي أعلنها الرئيس الروسي سابقًا في اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية.
وتابع بيسكوف: "لذلك لا يستطيع أردوغان ولا أي شخص آخر القيام بدور الوسيط في الوقت الحالي".
وأكد بيسكوف أن خطة التسوية الروسية لأوكرانيا ثابتة وأصبحت معروفة بالفعل في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن اتفاقيات إسطنبول يمكن أن تصبح أساسا للحوار بشأن أوكرانيا، موضحًا أن هذا لا يعني تطبيقها بكل بنودها.

وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.
وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه عندما كانت القوات الروسية على أبواب كييف في عام 2022، قدم الغرب طلبا بوقف إطلاق النار لتهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاقية سلام دائم، إلا أن ذلك كان خداعا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات أمام منازل 18 وزيرا إسرائيليا تطالب بوقف الحرب07:07 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала