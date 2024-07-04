https://sarabic.ae/20240704/أردوغان-يحذر-من-توسع-الصراع-الأوكراني-1090460807.html

أردوغان يحذر من توسع الصراع الأوكراني

أردوغان يحذر من توسع الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، من خطر توسع الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية في غزة على المستويين الإقليمي والدولي. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T13:58+0000

2024-07-04T13:58+0000

2024-07-04T13:58+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

أخبار تركيا اليوم

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وبحسب الرئاسة التركية، قال أردوغان خلال محادثاته مع الرئيس الصيني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والصين، والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين والتطورات العالمية والإقليمية".وذكر بيان الرئاسة أن "الرئيس أردوغان بيّن أن خطر توسع الحرب بين أوكرانيا وروسيا ومهاجمة إسرائيل لفلسطين على المستوى الإقليمي والعالمي أمر في غاية الأهمية، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة ضد ذلك".وفي السياق ذاته، أفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان أكد خلال لقاء مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في أستانا على ضرورة اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى إمكانية تحقيق ذلك إذا توافرت أرضية متينة.وشدد على أن "تركيا ستواصل السعي من أجل السلام وأن الاتصالات الصادقة مع الطرفين بشأن هذه القضية ستستمر".والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.البيان الختامي لمنظمة شنغهاي: المواجهة الجيوسياسية تتزايد والمخاطر تهدد الاستقرار العالمي

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https://sarabic.ae/20240704/شي-جين-بينغ-يدعو-دول-منظمة-شنغهاي-للعمل-لبناء-عالم-متعدد-الأقطاب-1090449268.html

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