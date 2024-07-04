https://sarabic.ae/20240704/أردوغان-يحذر-من-توسع-الصراع-الأوكراني-1090460807.html
أردوغان يحذر من توسع الصراع الأوكراني
أردوغان يحذر من توسع الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، من خطر توسع الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية في غزة على المستويين الإقليمي والدولي. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T13:58+0000
2024-07-04T13:58+0000
2024-07-04T13:58+0000
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وبحسب الرئاسة التركية، قال أردوغان خلال محادثاته مع الرئيس الصيني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والصين، والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين والتطورات العالمية والإقليمية".وذكر بيان الرئاسة أن "الرئيس أردوغان بيّن أن خطر توسع الحرب بين أوكرانيا وروسيا ومهاجمة إسرائيل لفلسطين على المستوى الإقليمي والعالمي أمر في غاية الأهمية، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة ضد ذلك".وفي السياق ذاته، أفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان أكد خلال لقاء مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في أستانا على ضرورة اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى إمكانية تحقيق ذلك إذا توافرت أرضية متينة.وشدد على أن "تركيا ستواصل السعي من أجل السلام وأن الاتصالات الصادقة مع الطرفين بشأن هذه القضية ستستمر".والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.البيان الختامي لمنظمة شنغهاي: المواجهة الجيوسياسية تتزايد والمخاطر تهدد الاستقرار العالمي
https://sarabic.ae/20240704/أردوغان-يجب-إجبار-إسرائيل-على-القبول-بوقف-دائم-لإطلاق-النار-1090459113.html
https://sarabic.ae/20240704/شي-جين-بينغ-يدعو-دول-منظمة-شنغهاي-للعمل-لبناء-عالم-متعدد-الأقطاب-1090449268.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يحذر من توسع الصراع الأوكراني
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، من خطر توسع الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية في غزة على المستويين الإقليمي والدولي.
وبحسب الرئاسة التركية، قال أردوغان خلال محادثاته مع الرئيس الصيني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والصين، والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين والتطورات العالمية والإقليمية".
وقال أردوغان، خلال اللقاء، إن الخطوات المتخذة لتحسين علاقات تركيا مع الصين في كافة المجالات ستستمر وهذا سيعود بالنفع على البلدين.
وذكر بيان الرئاسة أن "الرئيس أردوغان بيّن أن خطر توسع الحرب بين أوكرانيا وروسيا ومهاجمة إسرائيل لفلسطين على المستوى الإقليمي والعالمي أمر في غاية الأهمية، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة ضد ذلك".
وفي السياق ذاته، أفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان أكد خلال لقاء مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في أستانا على ضرورة اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى إمكانية تحقيق ذلك إذا توافرت أرضية متينة.
وقال أردوغان إن "هناك خطوات يجب اتخاذها لوقف الصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا، وإنه يعتقد أنه يمكن وقف الحرب إذا وجد أساس متين للسلام".
وشدد على أن "تركيا ستواصل السعي من أجل السلام وأن الاتصالات الصادقة مع الطرفين بشأن هذه القضية ستستمر".
ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست، في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان، والصين وقيرغيزستان، وروسيا وطاجيكستان، وباكستان وأوزبكستان. وتم اليوم الخميس 4 يوليو الجاري، قبول بيلاروسيا رسميًا عضوًا في المنظمة.
والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.