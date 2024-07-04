https://sarabic.ae/20240704/شي-جين-بينغ-يدعو-دول-منظمة-شنغهاي-للعمل-لبناء-عالم-متعدد-الأقطاب-1090449268.html
شي جين بينغ يدعو دول منظمة شنغهاي للعمل لبناء عالم متعدد الأقطاب
شي جين بينغ يدعو دول منظمة شنغهاي للعمل لبناء عالم متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
حث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، دول منظمة شنغهاي للتعاون، على العمل المشترك من أجل بناء عالم متساوٍ ومتعدد الأقطاب، وتعزيز الحوكمة العالمية بما... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T12:06+0000
2024-07-04T12:06+0000
2024-07-04T12:06+0000
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وقال شي جين بينغ، متحدثا خلال اجتماع منظمة شانغهاي: "يجب علينا أن نعمل بشكل مشترك لإقامة عالم متعدد الأقطاب متساو ومنظم، فضلا عن عولمة عالمية شاملة وميسرة، وتنفيذ تعددية الأطراف الحقيقية، وتعزيز الحوكمة العالمية بما يتماشى مع تنمية أكثر إنصافا وعقلانية".وأضاف جين بينغ: "ينبغي أن تحترم بشكل متبادل، طريقها التنموي الذي اختارته بشكل مستقل (دول منظمة شنغهاي للتعاون) وأن تدعم بعضها بعضا في الدفاع عن مصالحها الأساسية".وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في الفترة من 3 إلى 4 يوليو/ تموز الجاري، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف - السعي من أجل السلام والتنمية المستدامين".منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست، في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان، والصين وقيرغيزستان، وروسيا وطاجيكستان، وباكستان وأوزبكستان. وتم اليوم الخميس 4 يوليو الجاري، قبول بيلاروسيا رسميًا عضوًا في المنظمة.والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.أذربيجان تصف لقاء بوتين وعلييف في أستانا بالقيمخبير صيني: منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي
https://sarabic.ae/20240704/بوتين-يلتقي-أمير-قطر-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون--1090446128.html
https://sarabic.ae/20240704/بوتين-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وبريكس-تشكلان-الركائز-الأساسية-للنظام-العالمي-الجديد--1090443158.html
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شي جين بينغ يدعو دول منظمة شنغهاي للعمل لبناء عالم متعدد الأقطاب
حث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، دول منظمة شنغهاي للتعاون، على العمل المشترك من أجل بناء عالم متساوٍ ومتعدد الأقطاب، وتعزيز الحوكمة العالمية بما يتماشى مع تنمية أكثر إنصافاً وعقلانية.
وقال شي جين بينغ، متحدثا خلال اجتماع منظمة شانغهاي: "يجب علينا أن نعمل بشكل مشترك لإقامة عالم متعدد الأقطاب متساو ومنظم، فضلا عن عولمة عالمية شاملة وميسرة، وتنفيذ تعددية الأطراف الحقيقية، وتعزيز الحوكمة العالمية بما يتماشى مع تنمية أكثر إنصافا وعقلانية".
وأكد الرئيس الصيني أنه يتعين على دول منظمة شانغهاي للتعاون احترام مسار التنمية، الذي اختارته كل منها ودعم بعضها بعضا في الدفاع عن مصالحها الأساسية.
وأضاف جين بينغ: "ينبغي أن تحترم بشكل متبادل، طريقها التنموي الذي اختارته بشكل مستقل (دول منظمة شنغهاي للتعاون) وأن تدعم بعضها بعضا في الدفاع عن مصالحها الأساسية".
وأشار إلى ضرورة حل الخلافات عبر الحوار الاستراتيجي وتقريب المواقف وتعزيز الثقة المتبادلة.
وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في الفترة من 3 إلى 4 يوليو/ تموز الجاري، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف - السعي من أجل السلام والتنمية المستدامين".
منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست، في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان، والصين وقيرغيزستان، وروسيا وطاجيكستان، وباكستان وأوزبكستان. وتم اليوم الخميس 4 يوليو الجاري، قبول بيلاروسيا رسميًا عضوًا في المنظمة.
والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.