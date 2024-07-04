https://sarabic.ae/20240704/بوتين-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وبريكس-تشكلان-الركائز-الأساسية-للنظام-العالمي-الجديد--1090443158.html
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس" تشكلان الركائز الأساسية للنظام العالمي الجديد
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس" تشكلان الركائز الأساسية للنظام العالمي الجديد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن منظمة شنغهاي للتعاون إلى جانب مجموعة "بريكس"، تشكلان الركائز الأساسية للنظام العالمي الناشئ الجديد. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T09:16+0000
2024-07-04T09:16+0000
2024-07-04T09:16+0000
العالم
روسيا
منظمة شنغهاي للتعاون
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جاء هذا التصريح، خلال اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، إذ قال بوتين: "تشكل منظمة شنغهاي للتعاون، جنباً إلى جنب مع مجموعة "بريكس"، الركائز الأساسية للنظام العالمي الناشئ الجديد، وهاتان الرابطتان هما محرك قوي لعمليات التنمية العالمية وتعزيز التعددية القطبية الحقيقية".وأضاف بوتين أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة في منظمة شنغهاي للتعاون، تعود بفوائد واضحة على جميع المشاركين.وأكد بوتين أن مشروع القرار بشأن تطوير استراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون، حتى عام 2035، يحدد آفاقا لمزيد من تعميق التعاون، ليس فقط في السياسة والأمن، ولكن أيضا في الاقتصاد والطاقة والزراعة والتقنيات العالية والابتكارات. وعلّق قائلا:منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست، في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان، والصين وقيرغيزستان، وروسيا وطاجيكستان، وباكستان وأوزبكستان. وتم اليوم الخميس 4 يوليو/ تموز الجاري، قبول بيلاروسيا رسميًا عضوًا في المنظمة.والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.أذربيجان تصف لقاء بوتين وعلييف في أستانا بالقيمخبير صيني: منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي
https://sarabic.ae/20240704/-البيان-الختامي-لمنظمة-شنغهاي-القانون-الدولي-ينتهك-في-العالم-والمواجهة-الجيوسياسية-تتزايد-1090442638.html
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العالم, روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون
العالم, روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس" تشكلان الركائز الأساسية للنظام العالمي الجديد
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن منظمة شنغهاي للتعاون إلى جانب مجموعة "بريكس"، تشكلان الركائز الأساسية للنظام العالمي الناشئ الجديد.
جاء هذا التصريح، خلال اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، إذ قال بوتين: "تشكل منظمة شنغهاي للتعاون، جنباً إلى جنب مع مجموعة "بريكس"، الركائز الأساسية للنظام العالمي الناشئ الجديد، وهاتان الرابطتان هما محرك قوي لعمليات التنمية العالمية وتعزيز التعددية القطبية الحقيقية".
وأضاف بوتين أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة في منظمة شنغهاي للتعاون، تعود بفوائد واضحة على جميع المشاركين.
وأكد بوتين أن مشروع القرار بشأن تطوير استراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون، حتى عام 2035، يحدد آفاقا لمزيد من تعميق التعاون، ليس فقط في السياسة والأمن،
ولكن أيضا في الاقتصاد والطاقة والزراعة والتقنيات العالية والابتكارات.
روسيا تولي أهمية كبيرة للتعاون القائم على الشراكة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، ويسعدنا أن نلاحظ أن هذا التعاون يتطور بشكل مستمر على أساس مبادئ المساواة ومراعاة مصالح بعضنا بعضا، واحترام التنوع الثقافي والحضاري والبحث عن حلول جماعية للمشاكل الأمنية الملحة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست، في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان، والصين وقيرغيزستان، وروسيا وطاجيكستان، وباكستان وأوزبكستان. وتم اليوم الخميس 4 يوليو/ تموز الجاري، قبول بيلاروسيا رسميًا عضوًا في المنظمة.
والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.