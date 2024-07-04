https://sarabic.ae/20240704/المتحدث-باسم-الكرملين-فكرة-النظام-الأمني-الأوراسي-الجديد-سيتم-ذكرها-في-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1090435057.html

الكرملين: فكرة النظام الأمني الأوراسي الجديد سيتم ذكرها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

الكرملين: فكرة النظام الأمني الأوراسي الجديد سيتم ذكرها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، صباح اليوم الخميس، بأن فكرة تشكيل نظام أمني جديد يعتمد على الشراكة الأوراسية التي أعلن عنها الرئيس الروسي... 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T03:29+0000

2024-07-04T03:29+0000

2024-07-04T03:48+0000

الكرملين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وأجاب بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت فكرة النظام الأمني الأوراسي الجديد ستتم مناقشتها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، قائلاً: "سوف يتم ذكرها بالتأكيد".وأضاف أيضًا أن الحوار مع الشركاء حول هذا الموضوع جار بالفعل، موضحا ردًا على سؤال حول كيفية تقدمه، قائلاً: "تدريجيًا".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا مستعدة لإجراء مناقشة واسعة النطاق مع مختلف الروابط والمنظمات والجمعيات الدولية، والدول الأوروبية، بما في ذلك دول حلف الناتو، حول إنشاء نظام أمني أوراسي.وقال بوتين، في لقاء مع خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي: "لقد حددت مؤخرًا، في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية، رؤيتنا للعمل على خلق أمن متساوٍ وغير قابل للتجزئة في أوراسيا. نحن مستعدون لإجراء مناقشة دولية واسعة النطاق حول هذه المسائل الرئيسية والحيوية، كما هو الحال مع زملائنا في منظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومجموعة 'بريكس'، ومع الجمعيات الدولية الأخرى، والدول الأوروبية، بما في ذلك دول الناتو".وأضاف الرئيس الروسي: "يتلخص جوهر مقترحاتنا في إنشاء نظام تكون فيه جميع الدول واثقة من أمنها الخاص. وسيكون عندئذ بالإمكان اتباع نهج مختلف وبناء حقيقي لحل الصراعات العديدة الموجودة اليوم".وأكد الرئيس بوتين، أن الدول بحاجة لتحديد خياراتها لضمان الأمن في أوراسيا؛ واقترح إقامة حوار مع جميع المشاركين المحتملين في النظام الأمني الجديد في أوراسيا.وكان بوتين أكد، خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، في شباط/فبراير الماضي، أنه من الضروري العمل على صياغة جديدة للأمن العالمي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا في المستقبل القريب؛ لافتًا إلى أن موسكو مستعدة للحوار مع جميع الدول والمنظمات المعنية بهذا الشأن.ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المنعقدة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، حيث يلتقي على هامشها مع عدد من الرؤساء.وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 3 و4 تموز/يوليو الجاري في أستانا تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف - السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".

https://sarabic.ae/20240703/خبير-صيني-منظمة-شنغهاي-للتعاون-أصبحت-عاملا-مهما-في-الحفاظ-على-الاستقرار-الإقليمي-والعالمي-1090423132.html

https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يصل-أستانا-للمشاركة-في-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وعقد-عدة-اجتماعات-ثنائية-1090402919.html

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