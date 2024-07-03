https://sarabic.ae/20240703/خبير-صيني-منظمة-شنغهاي-للتعاون-أصبحت-عاملا-مهما-في-الحفاظ-على-الاستقرار-الإقليمي-والعالمي-1090423132.html

خبير صيني: منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي

خبير صيني: منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي

سبوتنيك عربي

تعقد منظمة شانغهاي للتعاون الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء الدول الأعضاء، يومي 3 و4 يوليو/تموز، في عاصمة كازاخستان، أستانا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T15:18+0000

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وقال البروفيسور الصيني، تشو يونغبياو، من معهد السياسة والعلاقات الدولية في جامعة "لانتشو" في مقابلة مع "سبوتنيك":وتابع: "ثانيا، تعزيز التعاون الشامل داخل المنظمة، بما في ذلك تكامل البنية التحتية والتعاون في المشاريع الكبرى".وأضاف: "ثالثا، مسألة توسيع المنظمة، أي قبول بيلاروسيا كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، كل هذه الأسئلة الثلاثة لها نفس القدر من الأهمية".وأشار تشو يونغبياو أيضًا إلى أنه على مدار سنوات وجودها، اكتسبت منظمة شانغهاي للتعاون سلطة دولية عالية.وأوضح أن المنظمة تؤثر على حل العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي العالمي، وتتفاعل بنشاط مع الجمعيات والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك رابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة.

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