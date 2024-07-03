https://sarabic.ae/20240703/خبير-صيني-منظمة-شنغهاي-للتعاون-أصبحت-عاملا-مهما-في-الحفاظ-على-الاستقرار-الإقليمي-والعالمي-1090423132.html
خبير صيني: منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي
خبير صيني: منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي
سبوتنيك عربي
تعقد منظمة شانغهاي للتعاون الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء الدول الأعضاء، يومي 3 و4 يوليو/تموز، في عاصمة كازاخستان، أستانا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T15:18+0000
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وقال البروفيسور الصيني، تشو يونغبياو، من معهد السياسة والعلاقات الدولية في جامعة "لانتشو" في مقابلة مع "سبوتنيك":وتابع: "ثانيا، تعزيز التعاون الشامل داخل المنظمة، بما في ذلك تكامل البنية التحتية والتعاون في المشاريع الكبرى".وأضاف: "ثالثا، مسألة توسيع المنظمة، أي قبول بيلاروسيا كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، كل هذه الأسئلة الثلاثة لها نفس القدر من الأهمية".وأشار تشو يونغبياو أيضًا إلى أنه على مدار سنوات وجودها، اكتسبت منظمة شانغهاي للتعاون سلطة دولية عالية.وأوضح أن المنظمة تؤثر على حل العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي العالمي، وتتفاعل بنشاط مع الجمعيات والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك رابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يلتقي-مع-أردوغان-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-في-أستانا--1090415676.html
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روسيا, الصين, شنغهاي, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, الصين, شنغهاي, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير صيني: منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي
حصري
تعقد منظمة شانغهاي للتعاون الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء الدول الأعضاء، يومي 3 و4 يوليو/تموز، في عاصمة كازاخستان، أستانا.
وقال البروفيسور الصيني، تشو يونغبياو، من معهد السياسة والعلاقات الدولية في جامعة "لانتشو" في مقابلة مع "سبوتنيك":
يمكن مناقشة ثلاث قضايا رئيسية في هذا الاجتماع. أولا، الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإذا تم في هذا الاجتماع اعتماد خطة تعاون لمكافحة قوى الشر الثلاث (الإرهاب، والتطرف، والانفصالية)، فإن ذلك سيكون خطوة مهمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في ضمان الأمن الإقليمي في المستقبل.
وتابع: "ثانيا، تعزيز التعاون الشامل داخل المنظمة، بما في ذلك تكامل البنية التحتية والتعاون في المشاريع الكبرى".
وأضاف: "ثالثا، مسألة توسيع المنظمة، أي قبول بيلاروسيا كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون
، كل هذه الأسئلة الثلاثة لها نفس القدر من الأهمية".
ووفقا للخبير الصيني، فإن منظمة شنغهاي للتعاون تقدم حلولا عملية لبناء علاقات دولية جديدة في أوراسيا، وتلعب منظمة شنغهاي للتعاون دورا نشطا في استقرار الوضع الإقليمي من خلال حل المشاكل الأمنية، فضلا عن تقديم نموذج لحل القضايا العالمية المماثلة، واستنادا إلى الشراكة الأمنية، حققت منظمة شنغهاي للتعاون أيضا تقدما في التعاون الاقتصادي، بما في ذلك توسيع التجارة بين أعضاء المنظمة.
وأشار تشو يونغبياو أيضًا إلى أنه على مدار سنوات وجودها، اكتسبت منظمة شانغهاي للتعاون سلطة دولية عالية.
وأوضح أن المنظمة تؤثر على حل العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي العالمي، وتتفاعل بنشاط مع الجمعيات والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك رابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة.