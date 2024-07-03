خبير صيني: منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
08:17 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
14 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوربان يحمل رسالة جدية لزيلينسكي لإحلال السلام
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
باحثة ساسية تتوقع أن تساعد منظمة شنغهاي الاقتصاد السوري على النهوض
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
منظمة التحرير الفلسطينية تجري مراجعة سياسية شاملة لعملية السلام وإسرائيل تستمر في الحرب على غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240703/خبير-صيني-منظمة-شنغهاي-للتعاون-أصبحت-عاملا-مهما-في-الحفاظ-على-الاستقرار-الإقليمي-والعالمي-1090423132.html
خبير صيني: منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي
خبير صيني: منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي
سبوتنيك عربي
تعقد منظمة شانغهاي للتعاون الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء الدول الأعضاء، يومي 3 و4 يوليو/تموز، في عاصمة كازاخستان، أستانا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T15:18+0000
2024-07-03T15:18+0000
روسيا
الصين
شنغهاي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073419561_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_51183a8413d4eb377b15543c5636eb82.jpg
وقال البروفيسور الصيني، تشو يونغبياو، من معهد السياسة والعلاقات الدولية في جامعة "لانتشو" في مقابلة مع "سبوتنيك":وتابع: "ثانيا، تعزيز التعاون الشامل داخل المنظمة، بما في ذلك تكامل البنية التحتية والتعاون في المشاريع الكبرى".وأضاف: "ثالثا، مسألة توسيع المنظمة، أي قبول بيلاروسيا كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، كل هذه الأسئلة الثلاثة لها نفس القدر من الأهمية".وأشار تشو يونغبياو أيضًا إلى أنه على مدار سنوات وجودها، اكتسبت منظمة شانغهاي للتعاون سلطة دولية عالية.وأوضح أن المنظمة تؤثر على حل العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي العالمي، وتتفاعل بنشاط مع الجمعيات والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك رابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يلتقي-مع-أردوغان-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-في-أستانا--1090415676.html
الصين
شنغهاي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073419561_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_b96c305ed33282db9db512384044588a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, شنغهاي, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, الصين, شنغهاي, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير صيني: منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي

15:18 GMT 03.07.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون
اجتماع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تعقد منظمة شانغهاي للتعاون الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء الدول الأعضاء، يومي 3 و4 يوليو/تموز، في عاصمة كازاخستان، أستانا.
وقال البروفيسور الصيني، تشو يونغبياو، من معهد السياسة والعلاقات الدولية في جامعة "لانتشو" في مقابلة مع "سبوتنيك":

يمكن مناقشة ثلاث قضايا رئيسية في هذا الاجتماع. أولا، الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإذا تم في هذا الاجتماع اعتماد خطة تعاون لمكافحة قوى الشر الثلاث (الإرهاب، والتطرف، والانفصالية)، فإن ذلك سيكون خطوة مهمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في ضمان الأمن الإقليمي في المستقبل.

وتابع: "ثانيا، تعزيز التعاون الشامل داخل المنظمة، بما في ذلك تكامل البنية التحتية والتعاون في المشاريع الكبرى".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
بوتين يلتقي مع أردوغان على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا
12:15 GMT
وأضاف: "ثالثا، مسألة توسيع المنظمة، أي قبول بيلاروسيا كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، كل هذه الأسئلة الثلاثة لها نفس القدر من الأهمية".

ووفقا للخبير الصيني، فإن منظمة شنغهاي للتعاون تقدم حلولا عملية لبناء علاقات دولية جديدة في أوراسيا، وتلعب منظمة شنغهاي للتعاون دورا نشطا في استقرار الوضع الإقليمي من خلال حل المشاكل الأمنية، فضلا عن تقديم نموذج لحل القضايا العالمية المماثلة، واستنادا إلى الشراكة الأمنية، حققت منظمة شنغهاي للتعاون أيضا تقدما في التعاون الاقتصادي، بما في ذلك توسيع التجارة بين أعضاء المنظمة.

وأشار تشو يونغبياو أيضًا إلى أنه على مدار سنوات وجودها، اكتسبت منظمة شانغهاي للتعاون سلطة دولية عالية.
وأوضح أن المنظمة تؤثر على حل العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي العالمي، وتتفاعل بنشاط مع الجمعيات والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك رابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عسكريون إسرائيليون يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود في غزة06:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"أمس, 13:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала