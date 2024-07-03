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https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يلتقي-مع-أردوغان-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-في-أستانا--1090415676.html
بوتين يلتقي مع أردوغان على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا
بوتين يلتقي مع أردوغان على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T12:15+0000
2024-07-03T13:00+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وأشار الرئيس بوتين في افتتاح اللقاء، إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل تدريجي، وهو وأردوغان على اتصال دائم، ويتبادلان الآراء حول الوضع في العالم.وقال الرئيس بوتين: "أنا سعيد للغاية برؤيتك، نحن على اتصال منتظم معك، ونتبادل الآراء حول الوضع بين بلدينا، والوضع في المنطقة، وفي العالم ككل بشكل منتظم. ولكن لم نر بعضنا بعضا منذ فترة طويلة، وأنا سعيد جدًا بلقائنا الشخصي".وأكد الرئيس بوتين أن المشاريع الكبرى المشتركة يجري تنفيذها في الموعد المحدد ووفقا للخطة، ولا يوجد أي خلل.وفي السياق ذاته، قال أردوغان: "نترقب زيارتكم إلى تركيا ونعتزم اتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بمحطة سينوب النووية وتطوير التعاون مع روسيا في مجال السياحة".وفي حديثه عن التعاون الاقتصادي، قال أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ مستوى 55 مليار دولار سنويا، لكن الهدف هو الوصول إلى 100 مليار.وأشار إلى أن السياح الروس مهمون بالنسبة لأنقرة، وتتوقع تركيا أيضًا أن يتم تشغيل محطة "أكويو" للطاقة النووية قريبًا.وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف،إن الاجتماع سيستمر لمدة ساعة على الأقل وسيناقش جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان القضية السورية في اجتماع في أستانا.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان سيتم التطرق إلى القضية السورية خلال المحادثات بين بوتين وأردوغان: "بالطبع، سيكون هذا على جدول الأعمال، بالطبع سيتم التطرق (للقضية) اليوم في المحادثة".
https://sarabic.ae/20240703/الكرملين-بوتين-وأردوغان-سيناقشان-الملف-السوري-في-المحادثات-خلال-اجتماع-أستانا-1090409129.html
https://sarabic.ae/20240703/أهم-لقاءات-بوتين-مع-عدد-من-الزعماء-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-فيديو--1090413945.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

بوتين يلتقي مع أردوغان على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا

12:15 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 13:00 GMT 03.07.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . POOL
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا.
وأشار الرئيس بوتين في افتتاح اللقاء، إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل تدريجي، وهو وأردوغان على اتصال دائم، ويتبادلان الآراء حول الوضع في العالم.
وقال الرئيس بوتين: "أنا سعيد للغاية برؤيتك، نحن على اتصال منتظم معك، ونتبادل الآراء حول الوضع بين بلدينا، والوضع في المنطقة، وفي العالم ككل بشكل منتظم. ولكن لم نر بعضنا بعضا منذ فترة طويلة، وأنا سعيد جدًا بلقائنا الشخصي".

على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، فإن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور بشكل تدريجي خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد لاحظنا انخفاضًا طفيفًا في حجم التجارة، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع إلى حد ما 55 مليار دولار، إذا تمت حسابتها بالدولار.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد الرئيس بوتين أن المشاريع الكبرى المشتركة يجري تنفيذها في الموعد المحدد ووفقا للخطة، ولا يوجد أي خلل.
بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
الكرملين: بوتين وأردوغان سيناقشان الملف السوري في المحادثات خلال اجتماع أستانا
08:43 GMT
وفي السياق ذاته، قال أردوغان: "نترقب زيارتكم إلى تركيا ونعتزم اتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بمحطة سينوب النووية وتطوير التعاون مع روسيا في مجال السياحة".
وفي حديثه عن التعاون الاقتصادي، قال أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ مستوى 55 مليار دولار سنويا، لكن الهدف هو الوصول إلى 100 مليار.
وأشار إلى أن السياح الروس مهمون بالنسبة لأنقرة، وتتوقع تركيا أيضًا أن يتم تشغيل محطة "أكويو" للطاقة النووية قريبًا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
أهم لقاءات بوتين مع عدد من الزعماء على هامش قمة شنغهاي للتعاون... فيديو
11:49 GMT
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف،إن الاجتماع سيستمر لمدة ساعة على الأقل وسيناقش جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان القضية السورية في اجتماع في أستانا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان سيتم التطرق إلى القضية السورية خلال المحادثات بين بوتين وأردوغان: "بالطبع، سيكون هذا على جدول الأعمال، بالطبع سيتم التطرق (للقضية) اليوم في المحادثة".
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