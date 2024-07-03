https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يلتقي-مع-أردوغان-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-في-أستانا--1090415676.html

بوتين يلتقي مع أردوغان على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا

بوتين يلتقي مع أردوغان على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا

سبوتنيك عربي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T12:15+0000

2024-07-03T12:15+0000

2024-07-03T13:00+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050288477_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_8665ea504648ec826731154ee10eba52.jpg

وأشار الرئيس بوتين في افتتاح اللقاء، إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل تدريجي، وهو وأردوغان على اتصال دائم، ويتبادلان الآراء حول الوضع في العالم.وقال الرئيس بوتين: "أنا سعيد للغاية برؤيتك، نحن على اتصال منتظم معك، ونتبادل الآراء حول الوضع بين بلدينا، والوضع في المنطقة، وفي العالم ككل بشكل منتظم. ولكن لم نر بعضنا بعضا منذ فترة طويلة، وأنا سعيد جدًا بلقائنا الشخصي".وأكد الرئيس بوتين أن المشاريع الكبرى المشتركة يجري تنفيذها في الموعد المحدد ووفقا للخطة، ولا يوجد أي خلل.وفي السياق ذاته، قال أردوغان: "نترقب زيارتكم إلى تركيا ونعتزم اتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بمحطة سينوب النووية وتطوير التعاون مع روسيا في مجال السياحة".وفي حديثه عن التعاون الاقتصادي، قال أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ مستوى 55 مليار دولار سنويا، لكن الهدف هو الوصول إلى 100 مليار.وأشار إلى أن السياح الروس مهمون بالنسبة لأنقرة، وتتوقع تركيا أيضًا أن يتم تشغيل محطة "أكويو" للطاقة النووية قريبًا.وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف،إن الاجتماع سيستمر لمدة ساعة على الأقل وسيناقش جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان القضية السورية في اجتماع في أستانا.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان سيتم التطرق إلى القضية السورية خلال المحادثات بين بوتين وأردوغان: "بالطبع، سيكون هذا على جدول الأعمال، بالطبع سيتم التطرق (للقضية) اليوم في المحادثة".

https://sarabic.ae/20240703/الكرملين-بوتين-وأردوغان-سيناقشان-الملف-السوري-في-المحادثات-خلال-اجتماع-أستانا-1090409129.html

https://sarabic.ae/20240703/أهم-لقاءات-بوتين-مع-عدد-من-الزعماء-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-فيديو--1090413945.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار تركيا اليوم