https://sarabic.ae/20240703/أهم-لقاءات-بوتين-مع-عدد-من-الزعماء-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-فيديو--1090413945.html

أهم لقاءات بوتين مع عدد من الزعماء على هامش قمة شنغهاي للتعاون... فيديو

أهم لقاءات بوتين مع عدد من الزعماء على هامش قمة شنغهاي للتعاون... فيديو

سبوتنيك عربي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع عدد من الرؤساء على هامش قمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أستانا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T11:49+0000

2024-07-03T11:49+0000

2024-07-03T11:49+0000

روسيا

العالم

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والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع رئيس منغوليا، أوخناغين خوريلسوخ، على هامش القمة، وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ومنغوليا تقوم على التفاعل والصداقة.ودعا بوتين رئيس منغوليا لبحث توسيع التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين. وقال: "كانت الطاقة وستظل أحد المجالات الرئيسية لتفاعلنا، وقد تم العمل عليها، لكن يمكننا التحدث عن التوسع، أعني الهيدروكربونات والكهرباء، هناك شيء يمكن الحديث عنه هنا".وعقد بوتين اجتماعا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على هامش قمة المنظمة.والتقى بوتين ايضا، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش القمة، حيث أكد الرئيس الروسي على أن العلاقات تتطور بين البلدين وقال: "مستعدون لزيادة إمدادات الطاقة والحبوب إلى باكستان".وتوجه بوتين إلى أستانا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".بوتين يهنئ لوكاشينكو بمناسبة عيد استقلال بيلاروسيادولتان عربيتان تشاركان في اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلاس" في أستانا

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