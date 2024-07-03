https://sarabic.ae/20240703/أهم-لقاءات-بوتين-مع-عدد-من-الزعماء-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-فيديو--1090413945.html
أهم لقاءات بوتين مع عدد من الزعماء على هامش قمة شنغهاي للتعاون... فيديو
أهم لقاءات بوتين مع عدد من الزعماء على هامش قمة شنغهاي للتعاون... فيديو
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع عدد من الرؤساء على هامش قمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أستانا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T11:49+0000
2024-07-03T11:49+0000
2024-07-03T11:49+0000
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والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع رئيس منغوليا، أوخناغين خوريلسوخ، على هامش القمة، وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ومنغوليا تقوم على التفاعل والصداقة.ودعا بوتين رئيس منغوليا لبحث توسيع التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين. وقال: "كانت الطاقة وستظل أحد المجالات الرئيسية لتفاعلنا، وقد تم العمل عليها، لكن يمكننا التحدث عن التوسع، أعني الهيدروكربونات والكهرباء، هناك شيء يمكن الحديث عنه هنا".وعقد بوتين اجتماعا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على هامش قمة المنظمة.والتقى بوتين ايضا، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش القمة، حيث أكد الرئيس الروسي على أن العلاقات تتطور بين البلدين وقال: "مستعدون لزيادة إمدادات الطاقة والحبوب إلى باكستان".وتوجه بوتين إلى أستانا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".بوتين يهنئ لوكاشينكو بمناسبة عيد استقلال بيلاروسيادولتان عربيتان تشاركان في اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلاس" في أستانا
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أهم لقاءات بوتين مع عدد من الزعماء على هامش قمة شنغهاي للتعاون... فيديو
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع عدد من الرؤساء على هامش قمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أستانا.
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع رئيس منغوليا، أوخناغين خوريلسوخ، على هامش القمة، وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ومنغوليا تقوم على التفاعل والصداقة.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس المنغولي: "سيدي الرئيس، أيها الأصدقاء الأعزاء، أنا سعيد جدًا باجتماعنا الجديد. نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والثمانين للانتصار على المعتدين اليابانيين على نهر خالخين غول. بشكل عام، العلاقات بين بلدينا مبنية على أساس إيجابي ومتين للغاية من التفاعل والصداقة لعقود من الزمن".
ودعا بوتين رئيس منغوليا لبحث توسيع التعاون
في قطاع الطاقة بين البلدين. وقال: "كانت الطاقة وستظل أحد المجالات الرئيسية لتفاعلنا، وقد تم العمل عليها، لكن يمكننا التحدث عن التوسع، أعني الهيدروكربونات والكهرباء، هناك شيء يمكن الحديث عنه هنا".
وعقد بوتين اجتماعا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على هامش قمة المنظمة.
وقال بوتين: "التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين يتطور بشكل إيجابي وحجم التبادل التجاري نما بنسبة 13 بالمئة".
والتقى بوتين ايضا، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش القمة، حيث أكد الرئيس الروسي على أن العلاقات تتطور بين البلدين وقال: "مستعدون لزيادة إمدادات الطاقة والحبوب إلى باكستان".
وتوجه بوتين إلى أستانا،
اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".