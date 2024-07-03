https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يهنأ-لوكاشينكو-بمناسبة-عيد-استقلال-بيلاروسيا-1090406802.html
بوتين يهنأ لوكاشينكو بمناسبة عيد استقلال بيلاروسيا
بوتين يهنأ لوكاشينكو بمناسبة عيد استقلال بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد استقلال بيلاروسيا، مشيراً إلى أن أواصر الصداقة والتعاون المتبادل تظل أساساً... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T07:01+0000
2024-07-03T07:01+0000
2024-07-03T07:01+0000
روسيا
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وجاء في البرقية على قناة الكرملين في "تلغرام": "عزيزي ألكسندر غريغوريفيتش، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة بمناسبة عيد استقلال جمهورية بيلاروسيا. من المهم أن تبقى أواصر الصداقة والدعم المتبادل التي تشكلت خلال الحرب القاسية أساسًا موثوقًا لتطوير الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين بلدينا".وأضاف بوتين أن "80 عامًا بالضبط قد مرت منذ اليوم الذي حرر فيه الجيش الأحمر، الذي قاتل آباؤنا وأجدادنا في صفوفه، مينسك من الغزاة النازيين".لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا لا تريدان الحرب ونحن منفتحون على أي خطوات وديةوقال الرئيس الروسي: "أنا واثق من أن مواصلة توسيع النطاق الكامل للعلاقات الثنائية البناءة وتعزيز مؤسسات الدولة الاتحادية تلبي بالكامل مصالح شعبينا الشقيقين".واليوم، يحتفل الشعبان الروسي والبيلاروسي معًا بذكرى سنوية مهمة في التاريخ المشترك - الذكرى الـ80 لتحرير مينسك، التي تحمل وسام شرف "النجمة الذهبية للمدينة البطلة".لوكاشينكو: أي عدوان على روسيا أو بيلاروسيا سيكون الرد "ضربة بجميع أنواع الأسلحة وعلى أهداف بعينها"
https://sarabic.ae/20240523/الجيش-الإيراني-ينشر-تقريرا-أوليا-عن-حادث-تحطم-مروحية-الرئيس-الإيراني-إبراهيم-رئيسي-1089159415.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
بوتين يهنأ لوكاشينكو بمناسبة عيد استقلال بيلاروسيا
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد استقلال بيلاروسيا، مشيراً إلى أن أواصر الصداقة والتعاون المتبادل تظل أساساً يعتمد عليه لتطوير العلاقات بين البلدين.
وجاء في البرقية على قناة الكرملين في "تلغرام": "عزيزي ألكسندر غريغوريفيتش، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة بمناسبة عيد استقلال جمهورية بيلاروسيا. من المهم أن تبقى أواصر الصداقة والدعم المتبادل التي تشكلت خلال الحرب القاسية أساسًا موثوقًا لتطوير الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين بلدينا".
وأضاف: "روسيا وبيلاروسيا تتعاونان بشكل مثمر في مختلف المجالات، وتنسقان جهودهما بشكل فعال في مواجهة التهديدات والتحديات الخارجية".
وأضاف بوتين أن "80 عامًا بالضبط قد مرت منذ اليوم الذي حرر فيه الجيش الأحمر، الذي قاتل آباؤنا وأجدادنا في صفوفه، مينسك من الغزاة النازيين".
وقال الرئيس الروسي: "أنا واثق من أن مواصلة توسيع النطاق الكامل للعلاقات الثنائية البناءة وتعزيز مؤسسات الدولة الاتحادية تلبي بالكامل مصالح شعبينا الشقيقين".
قبل 80 عامًا، في 3 يوليو/ تموز 1944، حررت قوات الجيش السوفييتي مدينة مينسك من الغزاة الأعداء. كانت عاصمة جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفييتية واحدة من أوائل المدن السوفييتية التي تلقت ضربة آلة هتلر العسكرية؛ وقد نجت المدينة من 1100 يوم صعب من الاحتلال الألماني النازي.
واليوم، يحتفل الشعبان الروسي والبيلاروسي معًا بذكرى سنوية مهمة في التاريخ المشترك - الذكرى الـ80 لتحرير مينسك، التي تحمل وسام شرف "النجمة الذهبية للمدينة البطلة".