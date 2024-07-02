https://sarabic.ae/20240702/لوكاشينكو-أي-عدوان-على-روسيا-أو-بيلاروسيا-سيكون-الرد-ضربة--بجميع-أنواع-الأسلحة-وعلى-أهداف-بعينها-1090400188.html

لوكاشينكو: أي عدوان على روسيا أو بيلاروسيا سيكون الرد "ضربة بجميع أنواع الأسلحة وعلى أهداف بعينها"

لوكاشينكو: أي عدوان على روسيا أو بيلاروسيا سيكون الرد "ضربة بجميع أنواع الأسلحة وعلى أهداف بعينها"

سبوتنيك عربي

صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات كييف على حدود الجمهورية، دفعت مينسك وموسكو لوضع القوات والدفاعات الجوية في حالة التأهب. 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T19:39+0000

2024-07-02T19:39+0000

2024-07-02T19:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها خلال احتفال بمناسبة اليوم الوطني للبلاد: "القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في حالة استعداد قتالي عالٍ. هناك تعاون كامل، وتم نشر منظومات الصواريخ من طرازي "بولونيز" و"إسكندر" في المواقع المخصصة".وأضاف لوكاشينكو أنه "تم نقل حرس الحدود لتعزيز الأمن على حدود الدولة، وكذلك نشر قوات العمليات الخاصة، وهذا يعني أنه ليس حرس الحدود فحسب، بل وأيضا جيشنا في المرصاد لتحركات أي عدو محتمل".أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة 7 يونيو/ حزيران الفائت، أن أي عدوان على أراضي بيلاروسيا سيعتبر تعديا على الأراضي المشتركة مع روسيا، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب.وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "سأذكركم فقط أنه وفقًا للعقيدة العسكرية المحدثة لدولة الاتحاد لعام 2021، فإن أي عدوان خارجي على بيلاروسيا ستصنفه روسيا على أنه تعدٍ على أراضينا الاتحادية المشتركة، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة للغاية".وقّع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم الثلاثاء 28 مايو/ أيار الفائت، على قانون تعليق العمل بمعاهدة "القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".وينص القانون على "تعليق العمل بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، الموقعة في 19 نوفمبر(تشرين الثاني) 1990".ونشرت الوثيقة التي وقّعها الرئيس البيلاروسي على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية للبلاد.وتمت الموافقة على القانون من قبل مجلس النواب، في 17 نيسان / أبريل الماضي، ووافق عليه مجلس الشيوخ، في 6 مايو الماضي.

https://sarabic.ae/20240702/القوات-الروسية-تستهدف-في-خاركوف-مؤسسة-إنتاج-مسيرات-ومستودعا-للذخيرة-وصيانة-المعدات-1090399525.html

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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم