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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240702/القوات-الروسية-تستهدف-في-خاركوف-مؤسسة-إنتاج-مسيرات-ومستودعا-للذخيرة-وصيانة-المعدات-1090399525.html
القوات الروسية تستهدف في خاركوف مؤسسة إنتاج مسيرات ومستودعا للذخيرة وصيانة المعدات
القوات الروسية تستهدف في خاركوف مؤسسة إنتاج مسيرات ومستودعا للذخيرة وصيانة المعدات
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت شركة تنتج طائرات من دون طيار ومخزن ذخيرة وورشة... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T18:25+0000
2024-07-02T18:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف ليبيديف لـ"سبوتنيك"، أن "القوات الروسية استهدفت مؤسسة صناعية تنتج طائرات من دون طيار، وكذلك مستودعا للذخيرة حيث يتم فيه إصلاح المعدات العسكرية".وبحسب قوله، توجهت نحو عشر سيارات إسعاف إلى مكان الاستهداف.وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على قوات ومعدات تابعة للواءي الهجوم الجبليين الميكانيكيين 65 و128 واللواء البحري 35 الأوكراني في بلدتي مالايا توكماشكا وزيربيانكي في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكريًا وثلاث مركبات.وتابع بيان الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية من مجموعات القوات المسلحة الروسية قضت على تجمعات عسكرية أوكرانية كانت ضمنها معدات في 115 منطقة مختلفة، مضيفةً أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت بإسقاط ستة صواريخ كروز بريطانية من طراز "ستورم شادو"، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، ونظام إطلاق صواريخ "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 81 طائرة مسيرة، بما في ذلك طائرة "بيرقدار" تركية الصنع.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240702/ضابط-أوكراني-يوضح-معاناة-قوات-كييف-جراء-التقدم-الروسي-على-الجبهة--1090394422.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف في خاركوف مؤسسة إنتاج مسيرات ومستودعا للذخيرة وصيانة المعدات

18:25 GMT 02.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت شركة تنتج طائرات من دون طيار ومخزن ذخيرة وورشة لإصلاح المعدات في خاركوف.
وأضاف ليبيديف لـ"سبوتنيك"، أن "القوات الروسية استهدفت مؤسسة صناعية تنتج طائرات من دون طيار، وكذلك مستودعا للذخيرة حيث يتم فيه إصلاح المعدات العسكرية".
وبحسب قوله، توجهت نحو عشر سيارات إسعاف إلى مكان الاستهداف.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتدمير 9 مقاتلات أوكرانية من طرازي "سو-27" و"ميغ-29" خلال 24 ساعة، في ضربات وجهتها إلى المطارات وعن طريق الدفاعات الجوية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على قوات ومعدات تابعة للواءي الهجوم الجبليين الميكانيكيين 65 و128 واللواء البحري 35 الأوكراني في بلدتي مالايا توكماشكا وزيربيانكي في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكريًا وثلاث مركبات.
وتابع بيان الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية من مجموعات القوات المسلحة الروسية قضت على تجمعات عسكرية أوكرانية كانت ضمنها معدات في 115 منطقة مختلفة، مضيفةً أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت بإسقاط ستة صواريخ كروز بريطانية من طراز "ستورم شادو"، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، ونظام إطلاق صواريخ "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 81 طائرة مسيرة، بما في ذلك طائرة "بيرقدار" تركية الصنع.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أوكراني يوضح معاناة قوات كييف جراء التقدم الروسي على الجبهة
15:48 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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