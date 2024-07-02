https://sarabic.ae/20240702/ضابط-أوكراني-يوضح-معاناة-قوات-كييف-جراء-التقدم-الروسي-على-الجبهة--1090394422.html

ضابط أوكراني يوضح معاناة قوات كييف جراء التقدم الروسي على الجبهة

ضابط أوكراني يوضح معاناة قوات كييف جراء التقدم الروسي على الجبهة

سبوتنيك عربي

اشتكى الرائد المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، إيغور لابين، من أن القوات الروسية تتقدم وتسيطر على مناطق جديدة كل يوم. 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T15:48+0000

2024-07-02T15:48+0000

2024-07-02T15:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف لابين على الهواء على قناة "برياموي" التلفزيونية: "إذا نظرنا إلى الخريطة، فسنرى أنه كل يوم هناك بعض المواقع التي يسيطر عليها الروس، وإذا نظرنا إلى تقارير هيئة الأركان العامة، فإن الروس يواصلون أعمالهم الهجومية".ووفقا للضابط، لم يكن هناك هجوم مكثف من قبل الجيش الروسي كما هو الحال الآن منذ الاستيلاء على أرتيوموفسك.وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على قوات ومعدات تابعة للواءي الهجوم الجبليين الميكانيكيين 65 و128 واللواء البحري 35 الأوكراني في بلدتي مالايا توكماشكا وزيربيانكي في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكريًا وثلاث مركبات.وتابع بيان الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية من مجموعات القوات المسلحة الروسية قضت على تجمعات عسكرية أوكرانية كانت ضمنها معدات في 115 منطقة مختلفة، مضيفةً أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت بإسقاط ستة صواريخ كروز بريطانية من طراز "ستورم شادو"، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، ونظام إطلاق صواريخ "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 81 طائرة مسيرة، بما في ذلك طائرة "بيرقدار" تركية الصنع.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240702/صواريخ-إسكندر-تدمر-5-طائرات-أوكرانية-من-طراز-سو-27-في-مقاطعة-بولتافا-فيديو-1090377414.html

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روسيا, رصد عسكري