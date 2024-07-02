صواريخ "إسكندر" تدمر 5 طائرات أوكرانية من طراز "سو 27" في مقاطعة بولتافا... فيديو
06:33 GMT 02.07.2024 (تم التحديث: 07:31 GMT 02.07.2024)
© Photoمقتلات أوكرانية قبل قصفها بصواريخ اسكندر روسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن طواقم منظومة الصواريخ التكتيكية الروسية "إسكندر-إم" نفذت ضربة مشتركة استهدفت مرابض الطائرات الأوكرانية في مطار ميرغورود الواقع في مقاطعة بولتافا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تدمير مرابض طائرات القوات المسلحة الأوكرانية في مطار ميرغورود.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه نتيجة الضربة التي شنها الجيش الروسي، تم تدمير خمس مقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-27"، كما تضررت طائرتان مقاتلتان، كانتا تخضعان للإصلاحات.
📹 صواريخ "إسكندر- إم" الروسية تدمر 5 مقاتلات "سو- 27" أوكرانية في مطار "ميرغورود"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 2, 2024
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر 5 مقاتلات من طراز "سو- 27"، بالإضافة إلى تضرر اثنتين قيد الإصلاح، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في مطار "ميرغورود" في مقاطعة… pic.twitter.com/jiWJsu5Z3F
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.