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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240702/صواريخ-إسكندر-تدمر-5-طائرات-أوكرانية-من-طراز-سو-27-في-مقاطعة-بولتافا-فيديو-1090377414.html
صواريخ "إسكندر" تدمر 5 طائرات أوكرانية من طراز "سو 27" في مقاطعة بولتافا... فيديو
صواريخ "إسكندر" تدمر 5 طائرات أوكرانية من طراز "سو 27" في مقاطعة بولتافا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن طواقم منظومة الصواريخ التكتيكية الروسية "إسكندر-إم" نفذت ضربة مشتركة استهدفت مرابض الطائرات الأوكرانية في... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T06:33+0000
2024-07-02T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تدمير مرابض طائرات القوات المسلحة الأوكرانية في مطار ميرغورود.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240702/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-11-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-بريانسك-وبيلغورود-والقرم-1090376662.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

صواريخ "إسكندر" تدمر 5 طائرات أوكرانية من طراز "سو 27" في مقاطعة بولتافا... فيديو

06:33 GMT 02.07.2024 (تم التحديث: 07:31 GMT 02.07.2024)
© Photoمقتلات أوكرانية قبل قصفها بصواريخ اسكندر روسية
مقتلات أوكرانية قبل قصفها بصواريخ اسكندر روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Photo
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن طواقم منظومة الصواريخ التكتيكية الروسية "إسكندر-إم" نفذت ضربة مشتركة استهدفت مرابض الطائرات الأوكرانية في مطار ميرغورود الواقع في مقاطعة بولتافا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تدمير مرابض طائرات القوات المسلحة الأوكرانية في مطار ميرغورود.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه نتيجة الضربة التي شنها الجيش الروسي، تم تدمير خمس مقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-27"، كما تضررت طائرتان مقاتلتان، كانتا تخضعان للإصلاحات.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 11 مسيرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود والقرم
05:17 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMTЛюди проходят мимо разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе, после того, как Израиль вывел свои сухопутные войска из южного сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خان يونس تحت القصف الإسرائيلي.. وارتقاء عدد من القتلى04:56 GMT
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