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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240702/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-11-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-بريانسك-وبيلغورود-والقرم-1090376662.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 11 مسيرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود والقرم
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 11 مسيرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود والقرم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود وجمهورية القرم. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T05:17+0000
2024-07-02T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أراضي روسيا".وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت أربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-مخاطر-وقوع-صدام-مسلح-مباشر-بين-القوى-النووية-مرتفعة-في-الوقت-الراهن-1090174891.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 11 مسيرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود والقرم

05:17 GMT 02.07.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود وجمهورية القرم.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أراضي روسيا".
وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت أربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: مخاطر وقوع صدام مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة في الوقت الراهن
25 يونيو, 16:23 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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