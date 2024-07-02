https://sarabic.ae/20240702/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-11-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-بريانسك-وبيلغورود-والقرم-1090376662.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 11 مسيرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود والقرم
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 11 مسيرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود والقرم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود وجمهورية القرم. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T05:17+0000
2024-07-02T05:17+0000
2024-07-02T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أراضي روسيا".وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت أربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-مخاطر-وقوع-صدام-مسلح-مباشر-بين-القوى-النووية-مرتفعة-في-الوقت-الراهن-1090174891.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 11 مسيرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود والقرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود وجمهورية القرم.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أراضي روسيا".
وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت أربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.