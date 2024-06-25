https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-مخاطر-وقوع-صدام-مسلح-مباشر-بين-القوى-النووية-مرتفعة-في-الوقت-الراهن-1090174891.html

الخارجية الروسية: مخاطر وقوع صدام مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة في الوقت الراهن

الخارجية الروسية: مخاطر وقوع صدام مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة في الوقت الراهن

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة اليوم. 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T16:23+0000

2024-06-25T16:23+0000

2024-06-25T16:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف ريابكوف على هامش منتدى "قراءات بريماكوف"، أنه "لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر، بما في ذلك بين القوى النووية، مرتفعة اليوم".وقال ريابكوف على هامش فعاليات "قراءات بريماكوف": "كما قال الرئيس مرارًا وتكرارًا، تم إنشاء مثل هذه الأسس في السنوات الأخيرة، وبالمقام الأول في مجال الردع النووي، مما يسمح لنا بضمان أمننا لعقود قادمة".جاء هذا التصريح في خطاب بوتين أمام المشاركين، في المنتدى الدولي العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف"، في موسكو، وقال بوتين: "آمل، على عكس العديد من السياسيين الغربيين الذين لم يرغبوا حتى في الخوض في جوهر المبادرة التي طرحناها، أن يتناول المشاركون في المنتدى دراستها بشكل مدروس وعقلاني، وأن يتمكنوا من رؤية أنها توفر حقا إمكانية وقف الصراع والانتقال إلى تسويته السياسية والدبلوماسية".وأعرب بوتين عن ثقته في أن المشاركين في المنتدى سيولون الاهتمام الواجب للأفكار الروسية، بشأن تشكيل نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة والتعاون متبادل المنفعة في القارة الأوروبية والآسيوية.وفي إطار المنتدى، يجري كبار العلماء والسياسيين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم حوارًا مفتوحًا حول التحديات والتهديدات العالمية والإقليمية.وفي وقت سابق، قدم بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ككيانات تابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز وضع عدم الانحياز، وخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح، ونزع النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا.

https://sarabic.ae/20240625/لافروف-الحقائق-على-الأرض-تتغير-وهي-ليست-لصالح-نظام-كييف--1090165314.html

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