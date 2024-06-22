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مجلس الأمن الروسي: نبذل قصارى جهدنا لحماية روسيا من النازيين الجدد
مجلس الأمن الروسي: نبذل قصارى جهدنا لحماية روسيا من النازيين الجدد
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا تقوم بعملية عسكرية خاصة للقضاء التام على الفاشية التي رفعت رأسها مرة أخرى في أوروبا. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
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2024-06-22T13:26+0000
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وقال مدفيديف: "22 يونيو - يوم الذكرى والحزن. قبل 83 عامًا، بدأت الحرب الوطنية العظمى، التي أدت إلى مقتل عشرات الملايين من الأشخاص وجلبت لشعبنا مصاعب ومعاناة وحزنًا لا يحصى".وأضاف: "سقطت كل قوة أوروبا التي غزاها النازيون على عاتق الاتحاد السوفييتي. لن ننسى أبدًا الثمن الذي دفعه شعبنا من أجل حرية واستقلال وطنه الأم، ودوره الهائل في تدمير آلة الموت التابعة لهتلر. نحن نحافظ بعناية على ذكرى الإنجازات العظيمة التي حققها أسلافنا باسم الوطن، وشجاعتهم التي لا مثيل لها وتفانيهم وثباتهم".وأردف مدفيديف قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا لحماية وطننا الأم من المعتدين النازيين الجدد وضمان سلامة ورفاهية الملايين من مواطنيها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240622/رئيس-لجنة-التحقيق-الروسية-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-جديدة-عن-جرائم-النازية-بحق-الشعب-السوفييتي-1090041327.html
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روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: نبذل قصارى جهدنا لحماية روسيا من النازيين الجدد

13:26 GMT 22.06.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصور الطائرات الهجومية "سو-25ام بي" ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
 الطائرات الهجومية سو-25ام بي ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا تقوم بعملية عسكرية خاصة للقضاء التام على الفاشية التي رفعت رأسها مرة أخرى في أوروبا.
وقال مدفيديف: "22 يونيو - يوم الذكرى والحزن. قبل 83 عامًا، بدأت الحرب الوطنية العظمى، التي أدت إلى مقتل عشرات الملايين من الأشخاص وجلبت لشعبنا مصاعب ومعاناة وحزنًا لا يحصى".
وأضاف: "سقطت كل قوة أوروبا التي غزاها النازيون على عاتق الاتحاد السوفييتي. لن ننسى أبدًا الثمن الذي دفعه شعبنا من أجل حرية واستقلال وطنه الأم، ودوره الهائل في تدمير آلة الموت التابعة لهتلر. نحن نحافظ بعناية على ذكرى الإنجازات العظيمة التي حققها أسلافنا باسم الوطن، وشجاعتهم التي لا مثيل لها وتفانيهم وثباتهم".

وتابع: "اليوم تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة للقضاء التام على الفاشية التي رفعت رأسها مرة أخرى في أوروبا".

وأردف مدفيديف قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا لحماية وطننا الأم من المعتدين النازيين الجدد وضمان سلامة ورفاهية الملايين من مواطنيها".
رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
رئيس لجنة التحقيق الروسية يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي
10:00 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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