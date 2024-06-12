مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240612/مشاهد-لقيام-القوات-الروسية-باستهداف-تحصينات-قوات-نظام-كييف-بواسطة-مدفع-دي-30-فيديو--1089790578.html
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، تسجيلا مصورا لقيام وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بشن ضربات على مواقع تحصن قوات نظام كييف، في منطقة العملية... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T15:55+0000
2024-06-12T15:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/18/1079336653_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_7afd91b212a59e36144348b26e2d58bf.jpg
وتبين المشاهد عملية استهداف تحصينات قوات نظام كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من قبل القوات الروسية، بوساطة مدافع "دي-30"، ما أدى إلى تدميرها.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها المسلحة شنت ضربة جماعية بأسلحة جوية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى وباستخدام الطائرات المسيرة على أهداف ومواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الضربات الجوية الروسية استهدفت نقاط الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب وأماكن للتحضير لاستخدام الزوارق المسيرة ومستودعات للذخيرة والمتفجرات.وفي سياق متصل، واصلت وحدات من مجموعة "الشمال" تقدمها في أعماق الدفاعات الأوكرانية، حيث تم تحييد تشكيلات المشاة الآلية رقم 42 و57، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 125 و127 في بلدات نيسكوشنوي، وليبتسي، وتيخوي، وإيزبيتسكوي، وجوفتنيفوي، وفولشانسك، وستاريتسا الواقعة في مقاطعة خاركوف.كما حسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، وضعها على طول خط المواجهة، حيث نجحت بتحييد القوى البشرية وتدمير المعدات التابعة للواءين الميكانيكيين الرابع عشر والثالث والأربعين من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين الأول والثالث عشر من الحرس الوطني الأوكراني في مدن كوبيانسك، وبتروبافلوفكا، وزاجورويكوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع البيان: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 فرد عسكري، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعا ذاتي الدفع "Braveheart" عيار 155 ملم بريطاني الصنع، ومدفعا ذاتي الدفع "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع "D-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "M101" عيار 105 ملم أمريكي الصنع".وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوة البشرية والمعدات من الألوية الميكانيكية 30 و33 و41 والمشاة الآلية 56 والهجوم الجوي 79 والألوية المتنقلة 46 للقوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة في بلدات زاليزنيانسكوي، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وغريغوروفكا، وتشاسوف يار، وأرتيما، وكاترينيفكا، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.ضربات روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي بولتافا ودنيبروبتروفسكوتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240612/القوات-الروسية-تجري-تدريبات-على-تذخير-صواريخ-إسكندر-إم-1089773490.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/18/1079336653_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_33e2599656db3939d95465bf7f3b47b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو

15:55 GMT 12.06.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي يطلق من مدفع "دي-30" قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية.
جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، تسجيلا مصورا لقيام وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بشن ضربات على مواقع تحصن قوات نظام كييف، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتبين المشاهد عملية استهداف تحصينات قوات نظام كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من قبل القوات الروسية، بوساطة مدافع "دي-30"، ما أدى إلى تدميرها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها المسلحة شنت ضربة جماعية بأسلحة جوية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى وباستخدام الطائرات المسيرة على أهداف ومواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الضربات الجوية الروسية استهدفت نقاط الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب وأماكن للتحضير لاستخدام الزوارق المسيرة ومستودعات للذخيرة والمتفجرات.
وفي سياق متصل، واصلت وحدات من مجموعة "الشمال" تقدمها في أعماق الدفاعات الأوكرانية، حيث تم تحييد تشكيلات المشاة الآلية رقم 42 و57، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 125 و127 في بلدات نيسكوشنوي، وليبتسي، وتيخوي، وإيزبيتسكوي، وجوفتنيفوي، وفولشانسك، وستاريتسا الواقعة في مقاطعة خاركوف.
كما تم صد ستة هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 36 من مشاة البحرية واللواء 17 من الحرس الوطني الأوكراني، حيث بلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "Krab"، ومدفع "D-20"عيار 152 ملم، ومركبة قتالية بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "غراد".
كما حسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، وضعها على طول خط المواجهة، حيث نجحت بتحييد القوى البشرية وتدمير المعدات التابعة للواءين الميكانيكيين الرابع عشر والثالث والأربعين من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين الأول والثالث عشر من الحرس الوطني الأوكراني في مدن كوبيانسك، وبتروبافلوفكا، وزاجورويكوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتابع البيان: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 فرد عسكري، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعا ذاتي الدفع "Braveheart" عيار 155 ملم بريطاني الصنع، ومدفعا ذاتي الدفع "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع "D-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "M101" عيار 105 ملم أمريكي الصنع".
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
القوات الروسية تجري تدريبات على تذخير صواريخ "إسكندر-إم"
08:48 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوة البشرية والمعدات من الألوية الميكانيكية 30 و33 و41 والمشاة الآلية 56 والهجوم الجوي 79 والألوية المتنقلة 46 للقوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة في بلدات زاليزنيانسكوي، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وغريغوروفكا، وتشاسوف يار، وأرتيما، وكاترينيفكا، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابع: "كما تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الهجوم العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر العدو نحو 600 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر أمريكي من عيار 155 ملم من طراز "M198"، ومدفعا من طراز "D-20" عيار 152 ملم، ومدفعا أمريكيا عيار 105 ملم من طراز "M119".

ضربات روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي بولتافا ودنيبروبتروفسك
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Кратер от перехваченной ракеты, выпущенной из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان.. فيديو وصور13:07 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала