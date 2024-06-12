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بوتين مهنئا الشعب بـ"يوم روسيا": البلد بأكمله يدعم أبطال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
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القوات الروسية تجري تدريبات على تذخير صواريخ "إسكندر-إم"
القوات الروسية تجري تدريبات على تذخير صواريخ "إسكندر-إم"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مناورات للقوات النووية غير الاستراتيجية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من التدريبات التي تقوم بها... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T08:48+0000
2024-06-12T08:48+0000
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها المنشور على صفحتها على منصة "تلغرام" أنه "كجزء من المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية، نظم أفراد التشكيل الصاروخي لمنطقة لينينغراد العسكرية مهام التدريب القتالي لإمداد القوات التدريبية الخاصة بالذخيرة والصواريخ المرتبطة بنظام الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم وتجهيزها".وفي وقت سابق، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.
https://sarabic.ae/20240611/روسيا-تبدأ-المرحلة-الثانية-من-مناورات-القوات-النووية-1089730769.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تجري تدريبات على تذخير صواريخ "إسكندر-إم"

08:48 GMT 12.06.2024
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورأطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Vitaly Nevar
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مناورات للقوات النووية غير الاستراتيجية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من التدريبات التي تقوم بها التشكيلات العسكرية في مقاطعة لينيغراد.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها المنشور على صفحتها على منصة "تلغرام" أنه "كجزء من المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية، نظم أفراد التشكيل الصاروخي لمنطقة لينينغراد العسكرية مهام التدريب القتالي لإمداد القوات التدريبية الخاصة بالذخيرة والصواريخ المرتبطة بنظام الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم وتجهيزها".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "المركبات العسكرية تمركزت في مناطق محددة وعملت على التحضير لإطلاق الصواريخ"، مضيفة أن أفراد الطاقم شاركوا في التدريبات من خلال تجهيز صواريخ "كروز" المجهزة برؤوس حربية خاصة.

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روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديو
أمس, 06:02 GMT
وفي وقت سابق، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.
وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية المشاركة في التمرين على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.
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