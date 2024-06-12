https://sarabic.ae/20240612/نظام-إسكندر-إم-الروسي-يحيد-وحدة-عسكرية-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو----1089784589.html

نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا لقيام القوات الروسية بتحييد وحدة "إس-300 بي تي" العسكرية الأوكرانية، في منطقة يولتافا. 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T13:44+0000

2024-06-12T13:44+0000

2024-06-12T13:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد لحظة استهداف الوحدة العسكرية الأوكرانية، من قبل القوات الروسية، في منطقة يولتافا بواسطة نظام صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة جوية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى وباستخدام الطائرات المسيرة على أهداف ومواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن الضربات الجوية الروسية استهدفت نقاط الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب وأماكن للتحضير لاستخدام الزوارق المسيرة ومستودعات للذخيرة والمتفجرات.وفي سياق متصل، واصلت وحدات من مجموعة "الشمال" تقدمها في أعماق الدفاعات الأوكرانية، حيث تم تحييد تشكيلات المشاة الآلية رقم 42 و57، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 125 و127 في بلدات نيسكوشنوي، وليبتسي وتيخوي وإيزبيتسكوي وجوفتنيفوي وفولشانسك وستاريتسا الواقعة في مقاطعة خاركوف.كما تم صد ستة هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 36 من مشاة البحرية واللواء 17 من الحرس الوطني الأوكراني، حيث بلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "Krab"، ومدفع "D-20"عيار 152 ملم، ومركبة قتالية بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "غراد".وتابع البيان: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 فرد عسكري، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعا ذاتي الدفع "Braveheart" عيار 155 ملم بريطاني الصنع، ومدفعا ذاتي الدفع "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع "D-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "M101" عيار 105 ملم أمريكي الصنع".وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن وحدات من مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوة البشرية والمعدات من الألوية الميكانيكية 30 و33 و41 والمشاة الآلية 56 والهجوم الجوي 79 والألوية المتنقلة 46 للقوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة في بلدات زاليزنيانسكوي، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وغريغوروفكا، وتشاسوف يار، وأرتيما، وكاترينيفكا، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.ضربات روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي بولتافا ودنيبروبتروفسكوتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240612/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضخمة-تستهدف-منشآت-عسكرية-أوكرانية-مهمة-1089779495.html

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روسيا, رصد عسكري