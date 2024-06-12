https://sarabic.ae/20240612/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضخمة-تستهدف-منشآت-عسكرية-أوكرانية-مهمة-1089779495.html

القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضخمة تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية مهمة

القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضخمة تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية مهمة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها المسلحة شنت ضربة جماعية بأسلحة جوية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى وباستخدام الطائرات المسيرة على أهداف... 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T11:21+0000

2024-06-12T11:21+0000

2024-06-12T12:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الضربات الجوية الروسية استهدفت نقاط الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب وأماكن للتحضير لاستخدام الزوارق المسيرة ومستودعات للذخيرة والمتفجرات.وفي سياق متصل، واصلت وحدات من مجموعة "الشمال" تقدمها في أعماق الدفاعات الأوكرانية، حيث تم تحييد تشكيلات المشاة الآلية رقم 42 و57، ولواء الهجوم الجوي 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 125 و127 في بلدات نيسكوشنوي، وليبتسي، وتيخوي، وإيزبيتسكوي، وجوفتنيفوي، وفولشانسك، وستاريتسا الواقعة في مقاطعة خاركوف. كما حسنت وحدات من مجموعة القوات "الغربية" وضعها على طول خط المواجهة، حيث نجحت بتحييد القوى البشرية وتدمير المعدات التابعة للواءين الميكانيكيين الرابع عشر والثالث والأربعين من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين الأول والثالث عشر من الحرس الوطني الأوكراني في مدن كوبيانسك، وبتروبافلوفكا، وزاجورويكوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوة البشرية والمعدات من الألوية الميكانيكية 30 و33 و41 والمشاة الآلية 56 والهجوم الجوي 79 والألوية المتنقلة 46 للقوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة في بلدات زاليزنيانسكوي، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وغريغوروفكا، وتشاسوف يار، وأرتيما، وكاترينيفكا، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابعا: "كما تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الهجوم العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر العدو نحو 600 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر أمريكي من عيار 155 ملم من طراز "M198"، ومدفعا من طراز "D-20" عيار 152 ملم، ومدفعا أمريكيا عيار 105 ملم من طراز "M119".ضربات روسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي بولتافا ودنيبروبتروفسكوتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240612/القوات-الروسية-تجري-تدريبات-على-تذخير-صواريخ-إسكندر-إم-1089773490.html

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