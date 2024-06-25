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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
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https://sarabic.ae/20240625/لافروف-الحقائق-على-الأرض-تتغير-وهي-ليست-لصالح-نظام-كييف--1090165314.html
لافروف: الحقائق على الأرض تتغير وهي ليست لصالح نظام كييف
لافروف: الحقائق على الأرض تتغير وهي ليست لصالح نظام كييف
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الحقائق على الأرض تتغير، وهي ليست لصالح نظام كييف وأسياده، وأنه يتعين على "أولئك الذين لديهم بعض... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T12:57+0000
2024-06-25T12:57+0000
روسيا
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جاء هذا التصريح خلال لقاء لافروف مع طلاب أكاديمية الإدارة البيلاروسيين، في مينسك، وقال لافروف: "إن الحقائق على الأرض تتغير، إنها تتغير ليس لصالح نظام كييف وأصحابه، لذلك يجب على أي شخص لديه أي حكمة أن يحلل هذه السلسلة من المواقف، عندما تم رفض كل اقتراح جديد وأصبح الوضع بالنسبة للنظام الأوكراني أسوأ وأسوأ".وشدد لافروف على أنه، كما ذكرت روسيا بالفعل، ستكون البلاد مستعدة دائمًا لمفاوضات السلام، لكنها لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال المفاوضات.وفيما يتعلق بقضية خط "التيار الشمالي"، قال لافروف: "أنا على قناعة بأن أحداً لن يقدم لنا أي تحقيق في قضية خط "التيار الشمالي"".وأكد لافروف أنه لن يُعرض على روسيا أي تحقيق أجنبي في انفجار خط "التيار الشمالي"، وحتى الآن لم يتم إبلاغها بنتائج التحقيق الذي يُزعم أن القوات الألمانية أجرته، وعلّق قائلا:وتابع أن "الألمان يتجنبون مرة أخرى طلباتنا الرسمية، رغم أن هذه ملكنا، ويتكتمون على ما يناقشونه فيما بينهم وكيف يفترض أنهم يحققون فيه، وهو بالطبع خارج عن حدود اللياقة والأدب، وخارج الإطار القانوني".وأوقفت حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتز، التصديق على قضية خط "التيار الشمالي-2"، في 22 فبراير/شباط 2022، بعد أن اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتيين. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية تستهدف خطوط الغاز. وبالفعل في 26 سبتمبر/أيلول 2022، وقعت انفجارات في خط "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي-2".وأفاد مشغّل خط "التيار الشمالي" أن الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات. وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. ويقوم مكتب المدعي العام الألماني بالتحقيق في الحادث، ولم يتم تقديم نتائج مؤقتة بعد.البنتاغون يزعم أن أوكرانيا تقرر مكان الضربات بنفسها باحث في الشأن الروسي يكشف عن الرد المحتمل على هجوم سيفاستوبول
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا, العالم, سياسة خارجية, سياسة
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا, العالم, سياسة خارجية, سياسة

لافروف: الحقائق على الأرض تتغير وهي ليست لصالح نظام كييف

12:57 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الحقائق على الأرض تتغير، وهي ليست لصالح نظام كييف وأسياده، وأنه يتعين على "أولئك الذين لديهم بعض الحكمة تحليل الوضع عندما يتم رفض مقترحات السلام".
جاء هذا التصريح خلال لقاء لافروف مع طلاب أكاديمية الإدارة البيلاروسيين، في مينسك، وقال لافروف: "إن الحقائق على الأرض تتغير، إنها تتغير ليس لصالح نظام كييف وأصحابه، لذلك يجب على أي شخص لديه أي حكمة أن يحلل هذه السلسلة من المواقف، عندما تم رفض كل اقتراح جديد وأصبح الوضع بالنسبة للنظام الأوكراني أسوأ وأسوأ".
وشدد لافروف على أنه، كما ذكرت روسيا بالفعل، ستكون البلاد مستعدة دائمًا لمفاوضات السلام، لكنها لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال المفاوضات.
وفيما يتعلق بقضية خط "التيار الشمالي"، قال لافروف: "أنا على قناعة بأن أحداً لن يقدم لنا أي تحقيق في قضية خط "التيار الشمالي"".
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وأكد لافروف أنه لن يُعرض على روسيا أي تحقيق أجنبي في انفجار خط "التيار الشمالي"، وحتى الآن لم يتم إبلاغها بنتائج التحقيق الذي يُزعم أن القوات الألمانية أجرته، وعلّق قائلا:

"لقد ابتلعت ألمانيا بصمت قضية خط "التيار الشمالي" المنفجر. لن يقدم أحد لنا أي تحقيق، أنا مقتنع بهذا. لقد أغلقت السويد والدنمارك تحقيقاتهما بالفعل وقالتا: "يا شباب، لا توجد نتائج"".

سيرغي لافروف
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وتابع أن "الألمان يتجنبون مرة أخرى طلباتنا الرسمية، رغم أن هذه ملكنا، ويتكتمون على ما يناقشونه فيما بينهم وكيف يفترض أنهم يحققون فيه، وهو بالطبع خارج عن حدود اللياقة والأدب، وخارج الإطار القانوني".
وأوقفت حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتز، التصديق على قضية خط "التيار الشمالي-2"، في 22 فبراير/شباط 2022، بعد أن اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتيين.
ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية تستهدف خطوط الغاز. وبالفعل في 26 سبتمبر/أيلول 2022، وقعت انفجارات في خط "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي-2".
وأفاد مشغّل خط "التيار الشمالي" أن الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات. وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. ويقوم مكتب المدعي العام الألماني بالتحقيق في الحادث، ولم يتم تقديم نتائج مؤقتة بعد.
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