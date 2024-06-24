https://sarabic.ae/20240624/البنتاغون-يزعم-أن-أوكرانيا-تقرر-مكان-الضربات-بنفسها--1090148131.html
البنتاغون يزعم أن أوكرانيا تقرر مكان الضربات بنفسها
البنتاغون يزعم أن أوكرانيا تقرر مكان الضربات بنفسها
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن البنتاغون، أن "أوكرانيا نفسها هي التي تقرر المكان الذي تنوي ضربه دون تدخلنا"، وذلك على خلفية التصريحات الروسية حول تورط... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T19:47+0000
2024-06-24T19:47+0000
2024-06-24T19:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وكالة بريطانية نقلا عن المتحدث باسم البنتاغون تشارلز ديتز قوله: "تتخذ أوكرانيا قراراتها الخاصة فيما يتعلق بالأهداف وتنفذ عملياتها العسكرية بنفسها".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال المحادثات مع نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك، إن تورط الولايات المتحدة وأوكرانيا في الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول ليس محل شك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.
https://sarabic.ae/20240624/لافروف-أسلحة-واشنطن-الموردة-إلى-كييف-لا-يمكن-استخدامها-دون-مشاركة-مباشرة-من-الجيش-الأمريكي-1090145338.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يزعم أن أوكرانيا تقرر مكان الضربات بنفسها
19:47 GMT 24.06.2024 (تم التحديث: 19:48 GMT 24.06.2024)
ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن البنتاغون، أن "أوكرانيا نفسها هي التي تقرر المكان الذي تنوي ضربه دون تدخلنا"، وذلك على خلفية التصريحات الروسية حول تورط الولايات المتحدة في الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول.
وذكرت وكالة بريطانية نقلا عن المتحدث باسم البنتاغون تشارلز ديتز قوله: "تتخذ أوكرانيا قراراتها الخاصة فيما يتعلق بالأهداف وتنفذ عملياتها العسكرية بنفسها".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال المحادثات مع نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك، إن تورط الولايات المتحدة وأوكرانيا في الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول ليس محل شك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها، التي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول
، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.
وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.