https://sarabic.ae/20240624/البنتاغون-يزعم-أن-أوكرانيا-تقرر-مكان-الضربات-بنفسها--1090148131.html

البنتاغون يزعم أن أوكرانيا تقرر مكان الضربات بنفسها

البنتاغون يزعم أن أوكرانيا تقرر مكان الضربات بنفسها

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن البنتاغون، أن "أوكرانيا نفسها هي التي تقرر المكان الذي تنوي ضربه دون تدخلنا"، وذلك على خلفية التصريحات الروسية حول تورط... 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T19:47+0000

2024-06-24T19:47+0000

2024-06-24T19:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت وكالة بريطانية نقلا عن المتحدث باسم البنتاغون تشارلز ديتز قوله: "تتخذ أوكرانيا قراراتها الخاصة فيما يتعلق بالأهداف وتنفذ عملياتها العسكرية بنفسها".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال المحادثات مع نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك، إن تورط الولايات المتحدة وأوكرانيا في الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول ليس محل شك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.

https://sarabic.ae/20240624/لافروف-أسلحة-واشنطن-الموردة-إلى-كييف-لا-يمكن-استخدامها-دون-مشاركة-مباشرة-من-الجيش-الأمريكي-1090145338.html

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