باحث في الشأن الروسي يكشف عن الرد المحتمل على هجوم سيفاستوبول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:19 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
30 د
On air
12:36 GMT
3 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:09 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
25 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240623/باحث-في-الشأن-الروسي-يكشف-عن-الرد-المحتمل-على-هجوم-سيفاستوبول--1090109436.html
باحث في الشأن الروسي يكشف عن الرد المحتمل على هجوم سيفاستوبول
باحث في الشأن الروسي يكشف عن الرد المحتمل على هجوم سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
وصف الباحث السياسي في الشأن الروسي، سمير أيوب، الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية بـ"العمل الإرهابي المُدان"، مشدداً على "ضرورة... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T17:18+0000
2024-06-23T17:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/17/1090109879_0:0:2936:1653_1920x0_80_0_0_d940fd07748d6b72435ca72daf85ae49.jpg
وأضاف أيوب أن "هذا العمل الإرهابي وإن دلّ على شيء، فهو على أن الدعم الأمريكي والأوروبي لنظام كييف وإعطاءه المبرر يشجعه على القيام بمثل هذه الاعمال"، مذكّراً بأن "سماح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لرئيس نظام كييف الإرهابي الفاشي بضرب أهداف دخل الأراضي الروسي بالسلاح الأمريكي، يُترجم استهدافاً للنساء والأطفال والسكان العزّل".وقال أيوب: وعن طبيعة الردّ الروسي على هجوم سيفاستوبول، لفت أيوب إلى منحى من اثنين، "أول عسكري يقوم على استهداف مراكز حساسة ومراكز صنع القرار في كييف، وثانٍ يرتكز إلى قرار بتوسيع الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية إلى أن تشكّل حزام أمان للمدن الروسية، انطلاقاً مما سبق وأكّده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف".وألمح أيوب الى إمكانية أن يتخطّى الردّ أهدافاً اوكرانية، قائلاً إن "لروسيا، ليس فقط المبررات لتقديم شكوى رسمية الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار الهجوم الأوكراني عملاً إرهابياً يتعارض والقوانين الدولية والشرائع الانسانية، وليس فقط استهداف كل ما يشكل خطراً على أراضيها من الجيش الأوكراني ومراكز صنع القرار، بل تملك المبررات لاستهداف المخازن التي تحوي الأسلحة التي يستخدمها نظام كييف في عملياته قبل وصولها إلى أوكرانيا، أي تلك الموجودة في مدن مجاورة لأوكرانيا، لأن هذا النوع من السلاح لا يصل إلى أوكرانيا مباشرة من المصدر، بل يُخزّن في مواقع قبل بلوغ الهدف".ونفى أيوب أن "يستهدف الرد الروسي مراكز مدنية، لأن روسيا لم تقم في أي يوم باستهداف مراكز مدنية، وهو ما يعيبه بعض الدول على موسكو لعدم استخدامها مبدأ الارض المحروقة، كما فعلت الولايات المتحدة في فييتنام والعراق وليبيا"، مذكّراً بأن "روسيا قالت في بداية العملية إنها لا تحارب الجيش الأوكراني بل بعض الجماعات الإرهابية، كبانديرا وجماعات الفاشيين، الذين استولوا على موقع القرار في كييف وأصبحوا يديرون كل ما يحدث الآن بدعم وتوجيه أمريكي وغربي".وتعليقاً على تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن السلاح المستخدم في الهجوم على سيفاستوبول أمريكي الصنع، قال أيوب:وشدد على أن "من شأن ما حصل أن يؤدي الى تأزيم الأمور إلى أبعد حدّ وأن يقطع الآمال ويقفل نوافذ تهدئة الأوضاع بين الطرفين".وأشار أيوب إلى"نتائج خطيرة قد تنجم عن هذا التصعيد على نظام كييف والدول الأوروبية، لأن الدعم الأوروبي والأمريكي لأوكرانيا بالسلاح كان يتمّ سابقاً لإلحاق هزيمة روسيا، بينما تحوّل خلال العام الحالي لمنع هزيمة أوكرانيا"، وفقا له. وحدّد أيوب المرحلة الراهنة بأنها "استحقاق أمام خيارين، فإما العودة إلى المفاوضات بحسب المقترحات الروسية وإما الذهاب نحو تصعيد كبير يمكن أن يؤدي إلى تفكك أوكرانيا كدولة ونهاية نظام كييف ونهاية الأهداف الأوروبية في أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20240623/الخارجية-الروسية-تدعو-الأمم-المتحدة-لإدانة-الهجوم-الإرهابي-الأوكراني-على-سيفاستوبول-1090108370.html
https://sarabic.ae/20240623/خبير-في-الشأن-الروسي-الهجوم-على-سيفاستوبول-إفلاس-عسكري-وسياسي-لأمريكا-والغرب-1090108664.html
https://sarabic.ae/20240623/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-4-صواريخ-من-طراز-أتاكمز-فوق-أراضي-سيفاستوبول-1090099869.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/17/1090109879_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_66dd64d937f3b601ec5b2684f807042a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

باحث في الشأن الروسي يكشف عن الرد المحتمل على هجوم سيفاستوبول

17:18 GMT 23.06.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في سيفاستوبول بعد الهجوم الصاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية
الوضع في سيفاستوبول بعد الهجوم الصاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
وصف الباحث السياسي في الشأن الروسي، سمير أيوب، الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية بـ"العمل الإرهابي المُدان"، مشدداً على "ضرورة معاقبة كل من قام به ودعمه ومن برّره، خصوصاً أن اليوم يصادف عيد الثالوث الأقدس في روسيا".
وأضاف أيوب أن "هذا العمل الإرهابي وإن دلّ على شيء، فهو على أن الدعم الأمريكي والأوروبي لنظام كييف وإعطاءه المبرر يشجعه على القيام بمثل هذه الاعمال"، مذكّراً بأن "سماح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لرئيس نظام كييف الإرهابي الفاشي بضرب أهداف دخل الأراضي الروسي بالسلاح الأمريكي، يُترجم استهدافاً للنساء والأطفال والسكان العزّل".
وقال أيوب:

"هذا الهجوم ليس بالعمل البسيط، وهو في سياق الردّ على مقترحات الرئيس الروسي للسلام والتعويض عن الهزائم التي يُمنى بها الجيش الأوكراني على جبهات القتال ضد الجيش الروسي".

وعن طبيعة الردّ الروسي على هجوم سيفاستوبول، لفت أيوب إلى منحى من اثنين، "أول عسكري يقوم على استهداف مراكز حساسة ومراكز صنع القرار في كييف، وثانٍ يرتكز إلى قرار بتوسيع الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية إلى أن تشكّل حزام أمان للمدن الروسية، انطلاقاً مما سبق وأكّده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
الخارجية الروسية تدعو الأمم المتحدة لإدانة الهجوم الإرهابي الأوكراني على سيفاستوبول
16:25 GMT
وألمح أيوب الى إمكانية أن يتخطّى الردّ أهدافاً اوكرانية، قائلاً إن "لروسيا، ليس فقط المبررات لتقديم شكوى رسمية الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار الهجوم الأوكراني عملاً إرهابياً يتعارض والقوانين الدولية والشرائع الانسانية، وليس فقط استهداف كل ما يشكل خطراً على أراضيها من الجيش الأوكراني ومراكز صنع القرار، بل تملك المبررات لاستهداف المخازن التي تحوي الأسلحة التي يستخدمها نظام كييف في عملياته قبل وصولها إلى أوكرانيا، أي تلك الموجودة في مدن مجاورة لأوكرانيا، لأن هذا النوع من السلاح لا يصل إلى أوكرانيا مباشرة من المصدر، بل يُخزّن في مواقع قبل بلوغ الهدف".
ونفى أيوب أن "يستهدف الرد الروسي مراكز مدنية، لأن روسيا لم تقم في أي يوم باستهداف مراكز مدنية، وهو ما يعيبه بعض الدول على موسكو لعدم استخدامها مبدأ الارض المحروقة، كما فعلت الولايات المتحدة في فييتنام والعراق وليبيا"، مذكّراً بأن "روسيا قالت في بداية العملية إنها لا تحارب الجيش الأوكراني بل بعض الجماعات الإرهابية، كبانديرا وجماعات الفاشيين، الذين استولوا على موقع القرار في كييف وأصبحوا يديرون كل ما يحدث الآن بدعم وتوجيه أمريكي وغربي".
الوضع في سيفاستوبول بعد الهجوم الصاروخي للقوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
خبير في الشأن الروسي: الهجوم على سيفاستوبول إفلاس عسكري وسياسي لأمريكا والغرب
16:52 GMT
وتعليقاً على تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن السلاح المستخدم في الهجوم على سيفاستوبول أمريكي الصنع، قال أيوب:

ترجمته في السياسة تعني أن لروسيا الحق برفع دعاوى ضد الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي، كما باستهداف قواعد امريكية في أماكن آخرى من العالم، وهذا ما لمّح إليه الرئيس بوتين بقوله إن لروسيا الحق بإرسال الأسلحة إلى أي طرف يتنافس ويتصارع مع الولايات المتحدة".

وشدد على أن "من شأن ما حصل أن يؤدي الى تأزيم الأمور إلى أبعد حدّ وأن يقطع الآمال ويقفل نوافذ تهدئة الأوضاع بين الطرفين".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مسؤولية الهجوم على سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمز" تقع على عاتق واشنطن
12:15 GMT
وأشار أيوب إلى"نتائج خطيرة قد تنجم عن هذا التصعيد على نظام كييف والدول الأوروبية، لأن الدعم الأوروبي والأمريكي لأوكرانيا بالسلاح كان يتمّ سابقاً لإلحاق هزيمة روسيا، بينما تحوّل خلال العام الحالي لمنع هزيمة أوكرانيا"، وفقا له.

وأضاف أيوب أن "تبدّل المعادلة أدخل الغرب والولايات المتحدة في مأزق كبير، لأنهم غير قادرين على الحفاظ على أي مكتسبات على جبهات القتال من جهة أولى، كما أن الجيش الروسي إذا استمر على نمطه العملياتي وزخمه على الجبهات يمكن أن يؤدي إلى انهيار نظام كييف، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية".

وحدّد أيوب المرحلة الراهنة بأنها "استحقاق أمام خيارين، فإما العودة إلى المفاوضات بحسب المقترحات الروسية وإما الذهاب نحو تصعيد كبير يمكن أن يؤدي إلى تفكك أوكرانيا كدولة ونهاية نظام كييف ونهاية الأهداف الأوروبية في أوكرانيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غالانت يتوجه إلى واشنطن لبحث مستقبل الحرب16:01 GMTИспытание танка Т-80БВМ после ремонта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала