https://sarabic.ae/20240623/خبير-في-الشأن-الروسي-الهجوم-على-سيفاستوبول-إفلاس-عسكري-وسياسي-لأمريكا-والغرب-1090108664.html

خبير في الشأن الروسي: الهجوم على سيفاستوبول إفلاس عسكري وسياسي لأمريكا والغرب

خبير في الشأن الروسي: الهجوم على سيفاستوبول إفلاس عسكري وسياسي لأمريكا والغرب

سبوتنيك عربي

أكّد الخبير في الشأن الروسي عمار قناة أنّ الهجوم على سيفاستوبول يعبّر بشكل واضح عن الإفلاس العسكري والسياسي الذي تمر به أوكرانيا ومن خلفها الولايات المتحدة... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T16:52+0000

2024-06-23T16:52+0000

2024-06-23T16:52+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/17/1090108904_0:0:3034:1708_1920x0_80_0_0_de89602b98ffed058abd88570bfa7f64.jpg

واعتبر قناة، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "ما حصل اليوم لا يمكن وضعه في خانة العمليات العسكرية إنما في خانة الإرهاب الدولي، فالهجوم طال المدنيين والأطفال منهم بشكل خاص، لذلك يبدو هذا الهجوم خير معبّر عن الإفلاس السياسي للمنظومة الغربية وعجزها عن السيطرة على النظام الأوكراني الفاشي".وأشار إلى أنّ "الرد الروسي مستمر على مختلف الجبهات، لا سيما عبر إنشاء المنطقة العازلة لحماية الحدود الروسية والاستمرار في تدمير منشآت الطاقة المرتبطة بالمنشآت العسكرية، وهذا ما يثير قلق أوكرانيا التي لم تحقق أي إنجازات عملية، وبالتالي هي بحاجة لأن تقول للغرب إنّ هناك فعل مقاومة تقوم به ولربما تأتي هذه العملية الارهابية في هذا السياق".وأضاف: "استمرار العملية العسكرية الخاصة يشكّل الرد الأساسي على هذه العملية الإرهابية، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ موسكو في عملياتها العسكرية لا تعتمد على مفهوم الفعل ورد الفعل وإنما لديها خطة مرسومة واضحة المعالم، والعملية العسكرية تجري بحالة انضباطية، ومن المستبعد أن تُقدم روسيا على أي خطوات غير مدروسة وذلك حفاظا منها على العنصر البشري، إذ أنّ أيّ عملية موسعة لها تكاليفها البشرية، وروسيا تنظر الى العملية العسكرية بعين العقل أكثر من أي نظرة انفعالية".ورأى قناة أنّ "الولايات المتحدة ستستمر في الصراع في أوكرانيا حتى مقتل آخر جندي أوكراني، واليوم نرى فراغا في صفوف الجيش الأوكراني ما يدفعنا للقول إن أمريكا ستحارب روسيا عبر أوكرانيا من خلال المواطنين الأوكران أنفسهم، إذ لا رؤية استراتيجية لها لمرحلة ما بعد الحرب، وما يعيق العمليات السياسية المتعلقة بأوكرانيا هو الإرباك الذي تعيشه الإدارة الأمريكية في انتظار الانتخابات الرئاسية، علماً أن كل ما تريده أمريكا خلال هذه المرحلة هو تمديد الأزمة العسكرية وعدم إنهائها قبل إنجار الاستحقاق الانتخابي الرئاسي".الكرملين: بوتين على تواصل مع قيادات الدعم الاجتماعي والصحي منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبولوعن إمكانية تغيير السياسية الأمريكية في ما يتعلق بالعملية الخاصة بأوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية، أشار قناة إلى أنّ "أيّ تغيير سريع بعد الانتخابات لا يمكن التماسه إذ أن واشنطن لا يمكن لها أن تتخلى عن أوكرانيا كأداة لمواجهة روسيا في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية، وهنا قد يكون من الضروري الإشارة الى المعادلة الجديدة التي يتجه العالم نحوها وهي التعددية القطبية التي لا تتلاءم مع مصالح الإدارة الديمقراطية الحالية في البيت الأبيض.وختم معتبراً أنّ "أوكرانيا لطالما شنّت ضربات إرهابية في روسيا ولم نسمع في أيّ يوم إدانة غربية لهذه الهجمات، وذلك لأن الغرب يعيش في حالة من ازدواجية المعايير وسط فقدان تام لمفهوم الأخلاق"، مشيراً إلى أنّه "من الواضح أن الولايات المتحدة بحاجة لإعادة تقييم دورها العالمي، إذ أنها فقدت قدرتها على إدارة الأزمات الدولية ويبدو الهدف الأساسي للخارجية الأمريكية اليوم هو "عسكرة" الازمات الدولية".

https://sarabic.ae/20240623/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-4-صواريخ-من-طراز-أتاكمز-فوق-أراضي-سيفاستوبول-1090099869.html

https://sarabic.ae/20240623/الخارجية-الروسية-تدعو-الأمم-المتحدة-لإدانة-الهجوم-الإرهابي-الأوكراني-على-سيفاستوبول-1090108370.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك