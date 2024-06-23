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الخارجية الروسية تدعو الأمم المتحدة لإدانة الهجوم الإرهابي الأوكراني على سيفاستوبول
الخارجية الروسية تدعو الأمم المتحدة لإدانة الهجوم الإرهابي الأوكراني على سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى إدانة العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بهجومه على مدينة سيفاستوبول... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T16:25+0000
2024-06-23T16:25+0000
روسيا
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وكتبت زاخاروفا، عبر قناتها على "تلغرام" مخاطبة الأمانة العامة للأمم المتحدة: "يبدو هذا بمثابة اعتراف بعدم الأهمية أكثر من كونه تعليقًا على المأساة. من حيث المبدأ، يمكنك أن تقول مرة واحدة "نحن مع كل شيء جيد ضد كل شيء سيئ" وتطلب استخدام هذا الاقتباس العالمي في كل مناسبة".واستنكرت زاخاروفا تصريح الأمم المتحدة بشأن الهجوم الإرهابي، الذي لم يتضمن أي إدانة صريحة لنظام كييف، واكتفى بتعليق عام اقتبسته زاخاروفا في بيانها كالتالي: "كما هو الحال دائمًا، نسعى جاهدين لإنهاء الحرب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة".وفي السياق ذاته، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الأحد، في تعليق لـ"سبوتنيك": "نؤكد مجددا موقفنا بضرورة تجنب سقوط ضحايا من المدنيين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".وأوضحت الدفاع الروسية أنه يتم تنفيذ عملية الاستهداف من قبل متخصصين أمريكيين بناءً على بيانات استخبارات الأقمار الصناعية الأمريكية الخاصة بهم.وأكدت أن مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على المدنيين في سيفاستوبول تقع بالدرجة الأولى على عاتق واشنطن، التي زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة، وكذلك على نظام كييف، الذي انطلقت هذه الضربة من أراضيه.
https://sarabic.ae/20240623/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-4-صواريخ-من-طراز-أتاكمز-فوق-أراضي-سيفاستوبول-1090099869.html
https://sarabic.ae/20240623/الكرملين-بوتين-على-اتصال-مستمر-مع-الإدارات-الحكومية-والقيادات-العسكرية-بعد-هجوم-سيفاستوبول--1090105752.html
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روسيا

الخارجية الروسية تدعو الأمم المتحدة لإدانة الهجوم الإرهابي الأوكراني على سيفاستوبول

16:25 GMT 23.06.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
/
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دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى إدانة العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بهجومه على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، وراح ضحيته عدد من المدنيين.
وكتبت زاخاروفا، عبر قناتها على "تلغرام" مخاطبة الأمانة العامة للأمم المتحدة: "يبدو هذا بمثابة اعتراف بعدم الأهمية أكثر من كونه تعليقًا على المأساة. من حيث المبدأ، يمكنك أن تقول مرة واحدة "نحن مع كل شيء جيد ضد كل شيء سيئ" وتطلب استخدام هذا الاقتباس العالمي في كل مناسبة".
وأكدت زاخاروفا أنه "لسنوات عديدة، كان هناك تسييس كامل لجميع التصريحات والإجراءات (الصادرة عن الأمم المتحدة) نحو الاتجاه الأوكراني لإرضاء الغرب وبشكل حصري في سياق مناهض لروسيا".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مسؤولية الهجوم على سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمز" تقع على عاتق واشنطن
12:15 GMT
واستنكرت زاخاروفا تصريح الأمم المتحدة بشأن الهجوم الإرهابي، الذي لم يتضمن أي إدانة صريحة لنظام كييف، واكتفى بتعليق عام اقتبسته زاخاروفا في بيانها كالتالي: "كما هو الحال دائمًا، نسعى جاهدين لإنهاء الحرب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة".
وفي السياق ذاته، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الأحد، في تعليق لـ"سبوتنيك": "نؤكد مجددا موقفنا بضرورة تجنب سقوط ضحايا من المدنيين".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
الكرملين: بوتين على تواصل مع قيادات الدعم الاجتماعي والصحي منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبول
15:12 GMT
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه يتم تنفيذ عملية الاستهداف من قبل متخصصين أمريكيين بناءً على بيانات استخبارات الأقمار الصناعية الأمريكية الخاصة بهم.
وأكدت أن مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على المدنيين في سيفاستوبول تقع بالدرجة الأولى على عاتق واشنطن، التي زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة، وكذلك على نظام كييف، الذي انطلقت هذه الضربة من أراضيه.
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