https://sarabic.ae/20240623/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-4-صواريخ-من-طراز-أتاكمز-فوق-أراضي-سيفاستوبول-1090099869.html

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 صواريخ من طراز "أتاكمز" فوق أراضي سيفاستوبول

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 صواريخ من طراز "أتاكمز" فوق أراضي سيفاستوبول

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T12:15+0000

2024-06-23T12:15+0000

2024-06-23T12:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".وأشار البيان إلى أنه "أصيب أكثر من 20 مدنيًا بينهم أطفال جراء سقوط شظايا الصواريخ على بعض المناطق".وفي وقت لاحق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، بأن عدد القتلى بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 3، وأصيب ما يقرب من 100 شخص.وكتب رازفوزاييف عبر قناته على "تلغرام": "ارتفع عدد القتلى إلى 3 أشخاص، لقد فقدنا طفلين وشخصًا بالغًا".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو

https://sarabic.ae/20240623/القوات-الروسية-تعلن-إسقاط-33-صاروخا-و75-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1090099114.html

https://sarabic.ae/20240623/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1090085298.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية