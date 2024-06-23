https://sarabic.ae/20240623/القوات-الروسية-تعلن-إسقاط-33-صاروخا-و75-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1090099114.html
القوات الروسية تعلن إسقاط 33 صاروخا و75 طائرة مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تعلن إسقاط 33 صاروخا و75 طائرة مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت 33 صاروخا و75 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن نطاق العملية العسكرية... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T11:54+0000
2024-06-23T11:54+0000
2024-06-23T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 75 طائرة مسيرة أوكرانية، و33 صاروخاً من طراز "هيمارس" و"فامبير" و"أولخا".وتابع البيان أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين تموضع قواتها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية، وحيّدت نحو 500 عسكري أوكراني.وأوضح البيان أن قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين تموضع وحداتها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية، وحيّدت نحو 430 عسكريا أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240623/الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-مشتركة-على-موقع-تدريب-لطواقم-القوات-الجوية-الأوكرانية-1090096859.html
https://sarabic.ae/20240623/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1090085298.html
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روسيا
القوات الروسية تعلن إسقاط 33 صاروخا و75 طائرة مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت 33 صاروخا و75 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 75 طائرة مسيرة أوكرانية، و33 صاروخاً من طراز "هيمارس" و"فامبير" و"أولخا".
دمر الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية، منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "آيريس-تي" ورادارين لرصد وتتبع الأهداف الجوية، كما استهدف تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في 118 منطقة.
وتابع البيان أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين تموضع قواتها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية، وحيّدت نحو 500 عسكري أوكراني.
وأكد االبيان أن قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين تموضع وحداتها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية، وحيّدت نحو 570 عسكريا أوكرانيا.
وأوضح البيان أن قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين تموضع وحداتها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية، وحيّدت نحو 430 عسكريا أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.