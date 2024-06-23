https://sarabic.ae/20240623/القوات-الروسية-تعلن-إسقاط-33-صاروخا-و75-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1090099114.html

القوات الروسية تعلن إسقاط 33 صاروخا و75 طائرة مسيرة أوكرانية

القوات الروسية تعلن إسقاط 33 صاروخا و75 طائرة مسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت 33 صاروخا و75 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن نطاق العملية العسكرية... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T11:54+0000

2024-06-23T11:54+0000

2024-06-23T11:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 75 طائرة مسيرة أوكرانية، و33 صاروخاً من طراز "هيمارس" و"فامبير" و"أولخا".وتابع البيان أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين تموضع قواتها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية، وحيّدت نحو 500 عسكري أوكراني.وأوضح البيان أن قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين تموضع وحداتها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية، وحيّدت نحو 430 عسكريا أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240623/الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-مشتركة-على-موقع-تدريب-لطواقم-القوات-الجوية-الأوكرانية-1090096859.html

https://sarabic.ae/20240623/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1090085298.html

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