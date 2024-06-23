https://sarabic.ae/20240623/الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-مشتركة-على-موقع-تدريب-لطواقم-القوات-الجوية-الأوكرانية-1090096859.html

الجيش الروسي يوجه ضربة مشتركة على موقع تدريب لطواقم القوات الجوية الأوكرانية

الجيش الروسي يوجه ضربة مشتركة على موقع تدريب لطواقم القوات الجوية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي، نفذ ضربة مشتركة، بأسلحة بحرية، على موقع تدريب لطواقم القوات الجوية الأوكرانية. 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T10:12+0000

2024-06-23T10:12+0000

2024-06-23T10:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "شنت القوات المسلحة الروسية، هذا الصباح، ضربة مشتركة، بأسلحة بحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، على موقع تدريب للطواقم الجوية والفنية للقوات الجوية الأوكرانية"، وأشارت إلى أنه "تم تحقيق هدف الضربة، وتم ضرب جميع الأهداف المحددة".وبحسب بيان الدفاع، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 500 فرد عسكري، وخمس مركبات، وعدد من المدافع". وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوروزاينو وماكاروفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، استهدفت القوة البشرية والعتاد للتشكيلات الأوكرانية، في مناطق كامينسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، إيفانوفكا، زولوتايا بالكا، أولغوفكا وتوكاريفكا، في مقاطعة خيرسون"، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 130 فردًا عسكريًا، ودبابة، وخمس مركبات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240623/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-30-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1090085108.html

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