https://sarabic.ae/20240623/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-30-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1090085108.html

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت خلال الليلة الماضية، 30 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T05:16+0000

2024-06-23T05:16+0000

2024-06-23T05:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوغوماز عبر حسابه على منصة "تلغرام": "قام العدو، الليلة (ليل السبت، فجر اليوم الأحد) بهجوم إرهابي واسع النطاق على أراضي مقاطعتنا. وخلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة".ويحاول نظام كييف، بشكل شبه يومي، مهاجمة مواقع في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا الاتحادية بالطائرات المسيرة.وكانت قوات الدفاع الجوي الروسية، قد أسقطت طائرتين مسيرتين في مقاطعة سمولينسك، الليلة الماضية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تشن-ضربة-جماعة-منشآت-الطاقة-العسكرية-الأوكرانية-مستودعات-الذخيرة-1090065963.html

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