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الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240623/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-30-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1090085108.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت خلال الليلة الماضية، 30 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T05:16+0000
2024-06-23T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوغوماز عبر حسابه على منصة "تلغرام": "قام العدو، الليلة (ليل السبت، فجر اليوم الأحد) بهجوم إرهابي واسع النطاق على أراضي مقاطعتنا. وخلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة".ويحاول نظام كييف، بشكل شبه يومي، مهاجمة مواقع في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا الاتحادية بالطائرات المسيرة.وكانت قوات الدفاع الجوي الروسية، قد أسقطت طائرتين مسيرتين في مقاطعة سمولينسك، الليلة الماضية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تشن-ضربة-جماعة-منشآت-الطاقة-العسكرية-الأوكرانية-مستودعات-الذخيرة-1090065963.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك

05:16 GMT 23.06.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت خلال الليلة الماضية، 30 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق أراضي المقاطعة.
وقال بوغوماز عبر حسابه على منصة "تلغرام": "قام العدو، الليلة (ليل السبت، فجر اليوم الأحد) بهجوم إرهابي واسع النطاق على أراضي مقاطعتنا. وخلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة".

وأشار إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار، وتم صد جميع الهجمات وتدمير جميع الأهداف.

ويحاول نظام كييف، بشكل شبه يومي، مهاجمة مواقع في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا الاتحادية بالطائرات المسيرة.
وكانت قوات الدفاع الجوي الروسية، قد أسقطت طائرتين مسيرتين في مقاطعة سمولينسك، الليلة الماضية.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية الداعمة للتصنيع الحربي
أمس, 10:45 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Испытание танка Т-80БВМ после ремонта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "أنصار الله" وفصيل عراقي يعلنان مهاجمة 5 سفن في ميناء إسرائيلي 00:00 GMT
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