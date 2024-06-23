https://sarabic.ae/20240623/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-30-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1090085108.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت خلال الليلة الماضية، 30 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T05:16+0000
2024-06-23T05:16+0000
2024-06-23T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقال بوغوماز عبر حسابه على منصة "تلغرام": "قام العدو، الليلة (ليل السبت، فجر اليوم الأحد) بهجوم إرهابي واسع النطاق على أراضي مقاطعتنا. وخلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة".ويحاول نظام كييف، بشكل شبه يومي، مهاجمة مواقع في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا الاتحادية بالطائرات المسيرة.وكانت قوات الدفاع الجوي الروسية، قد أسقطت طائرتين مسيرتين في مقاطعة سمولينسك، الليلة الماضية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تشن-ضربة-جماعة-منشآت-الطاقة-العسكرية-الأوكرانية-مستودعات-الذخيرة-1090065963.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت خلال الليلة الماضية، 30 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق أراضي المقاطعة.
وقال بوغوماز عبر حسابه على منصة "تلغرام": "قام العدو، الليلة (ليل السبت، فجر اليوم الأحد) بهجوم إرهابي واسع النطاق على أراضي مقاطعتنا. وخلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة".
وأشار إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار، وتم صد جميع الهجمات وتدمير جميع الأهداف.
ويحاول نظام كييف، بشكل شبه يومي، مهاجمة مواقع في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا الاتحادية بالطائرات المسيرة.
وكانت قوات الدفاع الجوي الروسية، قد أسقطت طائرتين مسيرتين في مقاطعة سمولينسك، الليلة الماضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.