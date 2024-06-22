https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تشن-ضربة-جماعة-منشآت-الطاقة-العسكرية-الأوكرانية-مستودعات-الذخيرة-1090065963.html
القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية الداعمة للتصنيع الحربي
القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية الداعمة للتصنيع الحربي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي شن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية، التي تدعم مؤسسات التصنيع الحربي، موكدة تحقيق أهداف... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T10:45+0000
2024-06-22T10:45+0000
2024-06-22T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان لها: "ردا على محاولات النظام الأوكراني في كييف إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة الروسية، نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر وطائرات من دون طيار ضد منشآت الطاقة الأوكرانية التي كانت تدعم عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، القوة البشرية والعتاد لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو ومالايا توكماشكا، نيستريانكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".القوات الروسية تنفذ 14 ضربة مشتركة على منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوعوأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت مستودعات لتخزين القوارب المسيرة والطائرات من دون طيار، وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 127 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية الداعمة للتصنيع الحربي
10:45 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 11:00 GMT 22.06.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي شن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية، التي تدعم مؤسسات التصنيع الحربي، موكدة تحقيق أهداف الضربة.
وقالت الدفاع في بيان لها: "ردا على محاولات النظام الأوكراني في كييف إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة الروسية، نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر وطائرات من دون طيار ضد منشآت الطاقة الأوكرانية التي كانت تدعم عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري".
وأوضحت أن الضربة استهدفت أيضا "مستودعات الذخيرة وذخائر الطائرات، التي زودت بها القوات المسلحة الأوكرانية من قبل الدول الغربية، وتم تحقيق أهداف الضربة".
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، القوة البشرية والعتاد لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو ومالايا توكماشكا، نيستريانكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 90 عسكريًا ودبابة وأربع شاحنات صغيرة ومدفعا أمريكي الصنع من طراز "إم777" ومدفعا من طراز "دي-20".
وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت مستودعات لتخزين القوارب المسيرة والطائرات من دون طيار، وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 127 منطقة".
ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 48 طائرة أوكرانية مسيرة، بالإضافة إلى صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.