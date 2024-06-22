https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تشن-ضربة-جماعة-منشآت-الطاقة-العسكرية-الأوكرانية-مستودعات-الذخيرة-1090065963.html

القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية الداعمة للتصنيع الحربي

القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية الداعمة للتصنيع الحربي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي شن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية، التي تدعم مؤسسات التصنيع الحربي، موكدة تحقيق أهداف... 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T10:45+0000

2024-06-22T10:45+0000

2024-06-22T11:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg

وقالت الدفاع في بيان لها: "ردا على محاولات النظام الأوكراني في كييف إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة الروسية، نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر وطائرات من دون طيار ضد منشآت الطاقة الأوكرانية التي كانت تدعم عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، القوة البشرية والعتاد لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو ومالايا توكماشكا، نيستريانكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".القوات الروسية تنفذ 14 ضربة مشتركة على منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوعوأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت مستودعات لتخزين القوارب المسيرة والطائرات من دون طيار، وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 127 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240621/قوات-دنيبر-الروسية-تكبد-3-ألوية-أوكرانية-خسائر-فادحة-واستسلام-37-جنديا-1090036425.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا