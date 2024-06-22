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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تشن-ضربة-جماعة-منشآت-الطاقة-العسكرية-الأوكرانية-مستودعات-الذخيرة-1090065963.html
القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية الداعمة للتصنيع الحربي
القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية الداعمة للتصنيع الحربي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي شن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية، التي تدعم مؤسسات التصنيع الحربي، موكدة تحقيق أهداف... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T10:45+0000
2024-06-22T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان لها: "ردا على محاولات النظام الأوكراني في كييف إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة الروسية، نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر وطائرات من دون طيار ضد منشآت الطاقة الأوكرانية التي كانت تدعم عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، القوة البشرية والعتاد لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو ومالايا توكماشكا، نيستريانكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".القوات الروسية تنفذ 14 ضربة مشتركة على منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوعوأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت مستودعات لتخزين القوارب المسيرة والطائرات من دون طيار، وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 127 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240621/قوات-دنيبر-الروسية-تكبد-3-ألوية-أوكرانية-خسائر-فادحة-واستسلام-37-جنديا-1090036425.html
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روسيا

القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية الداعمة للتصنيع الحربي

10:45 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 11:00 GMT 22.06.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي شن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية، التي تدعم مؤسسات التصنيع الحربي، موكدة تحقيق أهداف الضربة.
وقالت الدفاع في بيان لها: "ردا على محاولات النظام الأوكراني في كييف إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة الروسية، نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر وطائرات من دون طيار ضد منشآت الطاقة الأوكرانية التي كانت تدعم عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري".

وأوضحت أن الضربة استهدفت أيضا "مستودعات الذخيرة وذخائر الطائرات، التي زودت بها القوات المسلحة الأوكرانية من قبل الدول الغربية، وتم تحقيق أهداف الضربة".

وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، القوة البشرية والعتاد لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو ومالايا توكماشكا، نيستريانكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 90 عسكريًا ودبابة وأربع شاحنات صغيرة ومدفعا أمريكي الصنع من طراز "إم777" ومدفعا من طراز "دي-20".

القوات الروسية تنفذ 14 ضربة مشتركة على منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع
وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت مستودعات لتخزين القوارب المسيرة والطائرات من دون طيار، وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 127 منطقة".

ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 48 طائرة أوكرانية مسيرة، بالإضافة إلى صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع".

جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "دنيبر" الروسية تكبد 3 ألوية أوكرانية خسائر فادحة واستسلام 37 جنديا
أمس, 12:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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