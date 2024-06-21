https://sarabic.ae/20240621/قوات-دنيبر-الروسية-تكبد-3-ألوية-أوكرانية-خسائر-فادحة-واستسلام-37-جنديا-1090036425.html
قوات "دنيبر" الروسية تكبد 3 ألوية أوكرانية خسائر فادحة واستسلام 37 جنديا
قوات "دنيبر" الروسية تكبد 3 ألوية أوكرانية خسائر فادحة واستسلام 37 جنديا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه في الفترة من 15 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري، استهدفت قوات دنبير 3 ألوية أوكرانية وكبدتهم خسائر فادحة. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T12:23+0000
2024-06-21T12:23+0000
2024-06-21T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات من ألوية المشاة والهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواءين للدفاع الإرهابي، وبلغت خسائر العدو 610 جنود و24 آلية و29 مدفعية".وتابع: "تم إسقاط صاروخ موجه بعيد المدى من طراز "نيبتون"، وثماني قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و55 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 397 مسيرة".وأشار البيان إلى أنه "خلال الليلة الماضية وحدها، استخدم العدو 117 طائرة دون طيار ضد أهداف مدنية على الأراضي الروسية ، وتم إسقاط 114 منها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240621/القوات-الروسية-تنفذ-14-ضربة-مشتركة-على-منشآت-أوكرانية-استراتيجية-خلال-أسبوع---1090035010.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
قوات "دنيبر" الروسية تكبد 3 ألوية أوكرانية خسائر فادحة واستسلام 37 جنديا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه في الفترة من 15 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري، استهدفت قوات دنبير 3 ألوية أوكرانية وكبدتهم خسائر فادحة.
وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات من ألوية المشاة والهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواءين للدفاع الإرهابي، وبلغت خسائر العدو 610 جنود و24 آلية و29 مدفعية".
وأوضح البيان أنه "تم تدمير قاذفات الصواريخ "هيمارس" و"أم 270" أمريكية الصنع".
وتابع: "تم إسقاط صاروخ موجه بعيد المدى من طراز "نيبتون"، وثماني قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و55 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 397 مسيرة".
وبحسب الدفاع، فإنه "في غضون أسبوع، استسلم 37 جنديًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي".
وأشار البيان إلى أنه "خلال الليلة الماضية وحدها، استخدم العدو 117 طائرة دون طيار ضد أهداف مدنية على الأراضي الروسية ، وتم إسقاط 114 منها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.