https://sarabic.ae/20240623/الكرملين-بوتين-على-اتصال-مستمر-مع-الإدارات-الحكومية-والقيادات-العسكرية-بعد-هجوم-سيفاستوبول--1090105752.html

الكرملين: بوتين على تواصل مع قيادات الدعم الاجتماعي والصحي منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبول

الكرملين: بوتين على تواصل مع قيادات الدعم الاجتماعي والصحي منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبول

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع الجيش وقيادات الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية منذ وقوع... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T15:12+0000

2024-06-23T15:12+0000

2024-06-23T15:15+0000

روسيا

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وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس على اتصال دائم مع قيادات الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية، والشيء الرئيسي الآن هو تقديم كل المساعدة اللازمة للضحايا".وأشار أيضًا إلى أن بوتين أصدر تعليماته للسلطات الفيدرالية بتقديم كل المساعدة اللازمة لسيفاستوبول، وتم إرسال طائرة من موسكو للمساعدة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".وأوضحت الدفاع الروسية أنه يتم تنفيذ عملية الاستهداف من قبل متخصصين أمريكيين بناءً على بيانات استخبارات الأقمار الصناعية الأمريكية الخاصة بهم.وفي وقت لاحق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، بأن عدد القتلى بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 5، بينهم 3 أطفال وإصابة نحو 120 آخرين.

https://sarabic.ae/20240623/الخارجية-الروسية-تعلق-على-استهداف-القوات-الأوكرانية-لمدينة-سيفاستوبول--1090100911.html

https://sarabic.ae/20240623/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-4-صواريخ-من-طراز-أتاكمز-فوق-أراضي-سيفاستوبول-1090099869.html

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