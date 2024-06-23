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الكرملين: بوتين على تواصل مع قيادات الدعم الاجتماعي والصحي منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبول
الكرملين: بوتين على تواصل مع قيادات الدعم الاجتماعي والصحي منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع الجيش وقيادات الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية منذ وقوع... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T15:12+0000
2024-06-23T15:15+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس على اتصال دائم مع قيادات الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية، والشيء الرئيسي الآن هو تقديم كل المساعدة اللازمة للضحايا".وأشار أيضًا إلى أن بوتين أصدر تعليماته للسلطات الفيدرالية بتقديم كل المساعدة اللازمة لسيفاستوبول، وتم إرسال طائرة من موسكو للمساعدة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".وأوضحت الدفاع الروسية أنه يتم تنفيذ عملية الاستهداف من قبل متخصصين أمريكيين بناءً على بيانات استخبارات الأقمار الصناعية الأمريكية الخاصة بهم.وفي وقت لاحق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، بأن عدد القتلى بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 5، بينهم 3 أطفال وإصابة نحو 120 آخرين.
https://sarabic.ae/20240623/الخارجية-الروسية-تعلق-على-استهداف-القوات-الأوكرانية-لمدينة-سيفاستوبول--1090100911.html
https://sarabic.ae/20240623/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-4-صواريخ-من-طراز-أتاكمز-فوق-أراضي-سيفاستوبول-1090099869.html
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الكرملين: بوتين على تواصل مع قيادات الدعم الاجتماعي والصحي منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبول

15:12 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 15:15 GMT 23.06.2024)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع الجيش وقيادات الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبول.
وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس على اتصال دائم مع قيادات الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية، والشيء الرئيسي الآن هو تقديم كل المساعدة اللازمة للضحايا".

وفي وقت سابق، صرّح حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، بأنه بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، اتصل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
الخارجية الروسية تعلق على استهداف القوات الأوكرانية لمدينة سيفاستوبول
12:51 GMT
وأشار أيضًا إلى أن بوتين أصدر تعليماته للسلطات الفيدرالية بتقديم كل المساعدة اللازمة لسيفاستوبول، وتم إرسال طائرة من موسكو للمساعدة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مسؤولية الهجوم على سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمز" تقع على عاتق واشنطن
12:15 GMT
وأوضحت الدفاع الروسية أنه يتم تنفيذ عملية الاستهداف من قبل متخصصين أمريكيين بناءً على بيانات استخبارات الأقمار الصناعية الأمريكية الخاصة بهم.
وأكدت أن مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على المدنيين في سيفاستوبول تقع بالدرجة الأولى على عاتق واشنطن، التي زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة، وكذلك على نظام كييف، الذي انطلقت هذه الضربة من أراضيه.
وفي وقت لاحق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، بأن عدد القتلى بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 5، بينهم 3 أطفال وإصابة نحو 120 آخرين.
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