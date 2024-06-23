https://sarabic.ae/20240623/الكرملين-بوتين-على-اتصال-مستمر-مع-الإدارات-الحكومية-والقيادات-العسكرية-بعد-هجوم-سيفاستوبول--1090105752.html
الكرملين: بوتين على تواصل مع قيادات الدعم الاجتماعي والصحي منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبول
الكرملين: بوتين على تواصل مع قيادات الدعم الاجتماعي والصحي منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع الجيش وقيادات الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية منذ وقوع... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T15:12+0000
2024-06-23T15:12+0000
2024-06-23T15:15+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس على اتصال دائم مع قيادات الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية، والشيء الرئيسي الآن هو تقديم كل المساعدة اللازمة للضحايا".وأشار أيضًا إلى أن بوتين أصدر تعليماته للسلطات الفيدرالية بتقديم كل المساعدة اللازمة لسيفاستوبول، وتم إرسال طائرة من موسكو للمساعدة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".وأوضحت الدفاع الروسية أنه يتم تنفيذ عملية الاستهداف من قبل متخصصين أمريكيين بناءً على بيانات استخبارات الأقمار الصناعية الأمريكية الخاصة بهم.وفي وقت لاحق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، بأن عدد القتلى بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 5، بينهم 3 أطفال وإصابة نحو 120 آخرين.
https://sarabic.ae/20240623/الخارجية-الروسية-تعلق-على-استهداف-القوات-الأوكرانية-لمدينة-سيفاستوبول--1090100911.html
https://sarabic.ae/20240623/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-4-صواريخ-من-طراز-أتاكمز-فوق-أراضي-سيفاستوبول-1090099869.html
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روسيا
الكرملين: بوتين على تواصل مع قيادات الدعم الاجتماعي والصحي منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبول
15:12 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 15:15 GMT 23.06.2024)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع الجيش وقيادات الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية منذ وقوع الهجوم على سيفاستوبول.
وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس على اتصال دائم مع قيادات الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية، والشيء الرئيسي الآن هو تقديم كل المساعدة اللازمة للضحايا".
وفي وقت سابق، صرّح حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، بأنه بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، اتصل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.
وأشار أيضًا إلى أن بوتين أصدر تعليماته للسلطات الفيدرالية بتقديم كل المساعدة اللازمة لسيفاستوبول، وتم إرسال طائرة من موسكو للمساعدة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه يتم تنفيذ عملية الاستهداف من قبل متخصصين أمريكيين بناءً على بيانات استخبارات الأقمار الصناعية الأمريكية الخاصة بهم.
وأكدت أن مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على المدنيين في سيفاستوبول تقع بالدرجة الأولى على عاتق واشنطن، التي زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة، وكذلك على نظام كييف، الذي انطلقت هذه الضربة من أراضيه.
وفي وقت لاحق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، بأن عدد القتلى بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية
على سيفاستوبول، ارتفع إلى 5، بينهم 3 أطفال وإصابة نحو 120 آخرين.