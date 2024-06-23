https://sarabic.ae/20240623/الخارجية-الروسية-تعلق-على-استهداف-القوات-الأوكرانية-لمدينة-سيفاستوبول--1090100911.html
الخارجية الروسية تعلق على استهداف القوات الأوكرانية لمدينة سيفاستوبول
الخارجية الروسية تعلق على استهداف القوات الأوكرانية لمدينة سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدبلوماسيين الروس سوف يسعون للحصول على رد من المنظمات الدولية على مقتل المدنيين في مدينة... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T12:51+0000
2024-06-23T12:51+0000
2024-06-23T12:51+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا، خلال مقابلة: "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا صامتة، لقد فقد هيكلها ككل ومؤسساتها الفردية مصداقيتها تمامًا، أين مفوض منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحقوق الإنسان؟".وأشارت إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تجاهلت في السابق مقتل الصحفيين الروس.وأردفت زاخاروفا: "لماذا لا يوجد تقرير واحد عن معاناة الأطفال في دونباس أو المناطق الجديدة في روسيا أو بشكل عام، لأن هذه الهياكل، لسوء الحظ، منحازة تمامًا في هذا الاتجاه ولم تعد منظمات دولية بل أدوات في أيدي الغرب".وأضافت أنه ورغم ذلك فإن وزارة الخارجية الروسية، ستسعى للحصول على رد من هذه المنظمات.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".
https://sarabic.ae/20240623/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-4-صواريخ-من-طراز-أتاكمز-فوق-أراضي-سيفاستوبول-1090099869.html
https://sarabic.ae/20240623/القوات-الروسية-تعلن-إسقاط-33-صاروخا-و75-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1090099114.html
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روسيا
الخارجية الروسية تعلق على استهداف القوات الأوكرانية لمدينة سيفاستوبول
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدبلوماسيين الروس سوف يسعون للحصول على رد من المنظمات الدولية على مقتل المدنيين في مدينة سيفاستوبول الروسية، مشيرة إلى أن هذه الهياكل منحازة للغرب.
وقالت زاخاروفا، خلال مقابلة: "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا صامتة، لقد فقد هيكلها ككل ومؤسساتها الفردية مصداقيتها تمامًا، أين مفوض منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحقوق الإنسان؟".
وأشارت إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تجاهلت في السابق مقتل الصحفيين الروس.
وأردفت زاخاروفا: "لماذا لا يوجد تقرير واحد عن معاناة الأطفال في دونباس أو المناطق الجديدة في روسيا أو بشكل عام، لأن هذه الهياكل، لسوء الحظ، منحازة تمامًا في هذا الاتجاه ولم تعد منظمات دولية بل أدوات في أيدي الغرب".
وأضافت أنه ورغم ذلك فإن وزارة الخارجية الروسية، ستسعى للحصول على رد من هذه المنظمات.
واضافت: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان إخطار المجتمع الدولي بالجرائم الأخيرة، التي يرتكبها نظام كييف. أستطيع أن أؤكد أن الدبلوماسية الروسية ستعمل في هذا الاتجاه بإصرار أكبر مما كانت عليه من قبل".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".