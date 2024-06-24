https://sarabic.ae/20240624/لافروف-أسلحة-واشنطن-الموردة-إلى-كييف-لا-يمكن-استخدامها-دون-مشاركة-مباشرة-من-الجيش-الأمريكي-1090145338.html

لافروف: أسلحة واشنطن الموردة إلى كييف لا يمكن استخدامها دون مشاركة مباشرة من الجيش الأمريكي

لافروف: أسلحة واشنطن الموردة إلى كييف لا يمكن استخدامها دون مشاركة مباشرة من الجيش الأمريكي

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن تورط الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول ليس موضع شك. 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T16:04+0000

2024-06-24T16:04+0000

2024-06-24T16:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال لافروف، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي، سيرغي ألينيك :"أشكركم على التعازي التي أعربتم عنها فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس في سيفاستوبول، في موازاة ذلك، كان هناك هجوم إرهابي آخر في داغستان، هناك ضحايا، تبذل السلطات المختصة قصارى جهدها لتحديد هوية مدبري الهجوم دون إبطاء، وليس لدينا أدنى شك في تورط الولايات المتحدة وحلفائها الأوكرانيين".أما فيما يتعلق بالعملية العسكرية، أكد لافروف أن مقترحات بوتين للسلام في أوكرانيا هي نتيجة تحليل رصين وبنّاء للحقائق الراهنة.ووفقا له، فإن جميع تصرفات الغرب تقريبا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة كانت بمثابة إنذار نهائي لروسيا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.

https://sarabic.ae/20240624/الخارجية-الروسية-الحزمة-الرابعة-عشرة-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-غير-شرعية--1090141490.html

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