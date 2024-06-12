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https://sarabic.ae/20240612/لافروف-واشنطن-تحاول-إثارة-المشاعر-المتطرفة-في-أوروبا-وأوكرانيا-1089782315.html
لافروف: واشنطن تحاول إثارة المشاعر المتطرفة في أوروبا وأوكرانيا
لافروف: واشنطن تحاول إثارة المشاعر المتطرفة في أوروبا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها في أوروبا يحاولون إثارة المشاعر المتطرفة، وذلك من خلال دعم هذه الظواهر في... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T12:06+0000
2024-06-12T12:06+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي عقب المفاوضات مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، حيث أعرب عن امتنانه للجانب الكوبي لتفاعله، بما في ذلك في قضايا منع إحياء النازية في العالم.وأضاف لافروف بالقول: "بما في ذلك أوكرانيا، التي تُستخدم في الحرب ضد روسيا، ولكن أيضًا في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، والتي، وفقًا لتصريحات بروكسل باتت نموذجا للديمقراطية".وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق، نقلا عن وزارة الخارجية، أن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر المفروض على إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية (مصنفة منظمة إرهابية في روسيا).في الولايات المتحدة، كان هناك حظر على تقديم المساعدة إلى آزوف بسبب الطبيعة النازية لأيديولوجيتها وأنشطتها، لكن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت، العام الماضي، عن مصدر في وزارة الخارجية اعترف بأن هذه القاعدة ليس لها أي تأثير عملي.واشنطن ترفع الحظر عن إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانيةوقال عضو الكونغرس الأمريكي بول جوسار في ذلك الوقت، إن الحظر قد تآكل بعد دمج مقاتلي "آزوف" في القوات المسلحة والحرس الوطني الأوكراني، كما أنشأوا بمشاركتهم تشكيلات مسلحة منفصلة مثل القوات الخاصة "كراكن" أو الفرقة الثالثة المنفصلة.
https://sarabic.ae/20240611/الكرملين-الولايات-المتحدة-مستعدة-لمغازلة-النازيين-الجدد-وهذا-يؤكد-أهمية-مخاوف-روسيا-1089737974.html
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روسيا
روسيا

لافروف: واشنطن تحاول إثارة المشاعر المتطرفة في أوروبا وأوكرانيا

12:06 GMT 12.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها في أوروبا يحاولون إثارة المشاعر المتطرفة، وذلك من خلال دعم هذه الظواهر في أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي عقب المفاوضات مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، حيث أعرب عن امتنانه للجانب الكوبي لتفاعله، بما في ذلك في قضايا منع إحياء النازية في العالم.

وقال لافروف بهذا الصدد: "إن خطر مثل هذا التطور للأحداث، للأسف، موجود نتيجة لسياسات الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، الذين يحاولون بكل وسيلة ممكنة إثارة المشاعر القومية المتطرفة وتوجيه مشاعر النازيين الجدد".

وأضاف لافروف بالقول: "بما في ذلك أوكرانيا، التي تُستخدم في الحرب ضد روسيا، ولكن أيضًا في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، والتي، وفقًا لتصريحات بروكسل باتت نموذجا للديمقراطية".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
الكرملين: الولايات المتحدة مستعدة لمغازلة النازيين الجدد وهذا يؤكد أهمية مخاوف روسيا
أمس, 10:11 GMT
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق، نقلا عن وزارة الخارجية، أن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر المفروض على إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية (مصنفة منظمة إرهابية في روسيا).
في الولايات المتحدة، كان هناك حظر على تقديم المساعدة إلى آزوف بسبب الطبيعة النازية لأيديولوجيتها وأنشطتها، لكن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت، العام الماضي، عن مصدر في وزارة الخارجية اعترف بأن هذه القاعدة ليس لها أي تأثير عملي.
واشنطن ترفع الحظر عن إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية
وقال عضو الكونغرس الأمريكي بول جوسار في ذلك الوقت، إن الحظر قد تآكل بعد دمج مقاتلي "آزوف" في القوات المسلحة والحرس الوطني الأوكراني، كما أنشأوا بمشاركتهم تشكيلات مسلحة منفصلة مثل القوات الخاصة "كراكن" أو الفرقة الثالثة المنفصلة.
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