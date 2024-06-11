https://sarabic.ae/20240611/الولايات-المتحدة-ترفع-الحظر-عن-إمدادات-الأسلحة-إلى-كتيبة-آزوف-القومية-الأوكرانية-1089728686.html
الولايات المتحدة ترفع الحظر عن إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية
الولايات المتحدة ترفع الحظر عن إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
رفعت الإدارة الأمريكية الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كتيبة آزوف الإرهابية الأوكرانية (المحظورة في روسيا)، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وزارة... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T01:50+0000
2024-06-11T01:50+0000
2024-06-11T01:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/14/1065311309_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1ee5923fc658ebe4b1673ba8b4ca52c.jpg
وأضاف التقرير، أن التشكيل اجتاز فحص وزارة الخارجية للتأكد من امتثاله لقانون ليهي.ويحظر القانون تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى الوحدات الأجنبية المدانين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.إلى ذلك، بموجب قرار المحكمة العليا لروسيا الاتحادية الصادر في 2 أغسطس/ آب 2022، تم الاعتراف بالفوج القومي المتشدد الأوكراني "آزوف" كمنظمة إرهابية محظورة أنشطتها في روسيا.دخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240220/مرتزقة-كنديون-وجورجيون-يقاتلون-بين-صفوف-كتيبة-آزوف-النازية-في-أفدييفكا-فيديو-1086239684.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة ترفع الحظر عن إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية
رفعت الإدارة الأمريكية الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كتيبة آزوف الإرهابية الأوكرانية (المحظورة في روسيا)، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وزارة الخارجية.
وأضاف التقرير، أن التشكيل اجتاز فحص وزارة الخارجية للتأكد من امتثاله لقانون ليهي.
ويحظر القانون تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى الوحدات الأجنبية المدانين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، بموجب قرار المحكمة العليا لروسيا الاتحادية الصادر في 2 أغسطس/ آب 2022، تم الاعتراف بالفوج القومي المتشدد الأوكراني "آزوف" كمنظمة إرهابية محظورة أنشطتها في روسيا.
دخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.