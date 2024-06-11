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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... فيديو
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https://sarabic.ae/20240611/الكرملين-الولايات-المتحدة-مستعدة-لمغازلة-النازيين-الجدد-وهذا-يؤكد-أهمية-مخاوف-روسيا-1089737974.html
الكرملين: الولايات المتحدة مستعدة لمغازلة النازيين الجدد وهذا يؤكد أهمية مخاوف روسيا
الكرملين: الولايات المتحدة مستعدة لمغازلة النازيين الجدد وهذا يؤكد أهمية مخاوف روسيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "واشنطن مستعدة لمغازلة النازيين الجدد"، وهذا يؤكد أهمية مخاوف روسيا من انتشار أفكار النازيين... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T10:11+0000
2024-06-11T10:11+0000
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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول موقف الكرملين من قرار الإدارة الأمريكية رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" (مصنفة كمنظنة إرهابية محظورة في روسيا): "(الولايات المتحدة) مستعدة حتى لمغازلة النازيين الجدد. وهذا بدوره يؤكد مرة أخرى مخاوفنا بشأن الميل إلى مثل هذا الانتشار الزاحف لأفكار النازيين الجدد في العالم".وأضاف: "وفي الواقع، يشير مثل هذا التغيير المفاجئ في موقف واشنطن إلى لا يترددون في استخدام أي شيء في محاولاتهم لقمع روسيا، مستخدمين، بطبيعة الحال، أوكرانيا والشعب الأوكراني كأداة في أيديهم".مرتزقة كنديون وجورجيون يقاتلون بين صفوف كتيبة "آزوف" النازية في أفدييفكا... فيديووذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق، نقلا عن وزارة الخارجية، أن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر المفروض على إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية.واشنطن ترفع الحظر عن إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانيةوقال عضو الكونغرس الأمريكي بول جوسار في ذلك الوقت، إن الحظر قد تآكل بعد دمج مقاتلي "آزوف" في القوات المسلحة والحرس الوطني الأوكراني، كما أنشأوا بمشاركتهم تشكيلات مسلحة منفصلة مثل القوات الخاصة "كراكن" أو الفرقة الثالثة المنفصلة.
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: الولايات المتحدة مستعدة لمغازلة النازيين الجدد وهذا يؤكد أهمية مخاوف روسيا

10:11 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Matt H. Wade / Wikipediaالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Matt H. Wade / Wikipedia
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "واشنطن مستعدة لمغازلة النازيين الجدد"، وهذا يؤكد أهمية مخاوف روسيا من انتشار أفكار النازيين الجدد.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول موقف الكرملين من قرار الإدارة الأمريكية رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" (مصنفة كمنظنة إرهابية محظورة في روسيا): "(الولايات المتحدة) مستعدة حتى لمغازلة النازيين الجدد. وهذا بدوره يؤكد مرة أخرى مخاوفنا بشأن الميل إلى مثل هذا الانتشار الزاحف لأفكار النازيين الجدد في العالم".

وأشار إلى أن الكرملين لديه موقف سلبي للغاية تجاه رفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على إمدادات الأسلحة لكتيبة "آزوف" الإرهابية.

وأضاف: "وفي الواقع، يشير مثل هذا التغيير المفاجئ في موقف واشنطن إلى لا يترددون في استخدام أي شيء في محاولاتهم لقمع روسيا، مستخدمين، بطبيعة الحال، أوكرانيا والشعب الأوكراني كأداة في أيديهم".
مرتزقة كنديون وجورجيون يقاتلون بين صفوف كتيبة "آزوف" النازية في أفدييفكا... فيديو

ووفقا له فإن "الوضع في القارة الأوروبية متوتر للغاية وتثيره قرارات يومية جديدة معادية لروسيا وإجراءات من العواصم الأوروبية، وقبل كل شيء، من واشنطن. إن هذا الاستفزاز يحدث على أساس يومي".

استسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
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08:09 GMT
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق، نقلا عن وزارة الخارجية، أن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر المفروض على إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية.

في الولايات المتحدة، كان هناك حظر على تقديم المساعدة إلى آزوف بسبب الطبيعة النازية لأيديولوجيتها وأنشطتها، لكن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت، العام الماضي، عن مصدر في وزارة الخارجية اعترف بأن هذه القاعدة ليس لها أي تأثير عملي.

واشنطن ترفع الحظر عن إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية
وقال عضو الكونغرس الأمريكي بول جوسار في ذلك الوقت، إن الحظر قد تآكل بعد دمج مقاتلي "آزوف" في القوات المسلحة والحرس الوطني الأوكراني، كما أنشأوا بمشاركتهم تشكيلات مسلحة منفصلة مثل القوات الخاصة "كراكن" أو الفرقة الثالثة المنفصلة.
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