https://sarabic.ae/20240611/الكرملين-الولايات-المتحدة-مستعدة-لمغازلة-النازيين-الجدد-وهذا-يؤكد-أهمية-مخاوف-روسيا-1089737974.html

الكرملين: الولايات المتحدة مستعدة لمغازلة النازيين الجدد وهذا يؤكد أهمية مخاوف روسيا

الكرملين: الولايات المتحدة مستعدة لمغازلة النازيين الجدد وهذا يؤكد أهمية مخاوف روسيا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "واشنطن مستعدة لمغازلة النازيين الجدد"، وهذا يؤكد أهمية مخاوف روسيا من انتشار أفكار النازيين... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T10:11+0000

2024-06-11T10:11+0000

2024-06-11T10:11+0000

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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول موقف الكرملين من قرار الإدارة الأمريكية رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" (مصنفة كمنظنة إرهابية محظورة في روسيا): "(الولايات المتحدة) مستعدة حتى لمغازلة النازيين الجدد. وهذا بدوره يؤكد مرة أخرى مخاوفنا بشأن الميل إلى مثل هذا الانتشار الزاحف لأفكار النازيين الجدد في العالم".وأضاف: "وفي الواقع، يشير مثل هذا التغيير المفاجئ في موقف واشنطن إلى لا يترددون في استخدام أي شيء في محاولاتهم لقمع روسيا، مستخدمين، بطبيعة الحال، أوكرانيا والشعب الأوكراني كأداة في أيديهم".مرتزقة كنديون وجورجيون يقاتلون بين صفوف كتيبة "آزوف" النازية في أفدييفكا... فيديووذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق، نقلا عن وزارة الخارجية، أن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر المفروض على إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية.واشنطن ترفع الحظر عن إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانيةوقال عضو الكونغرس الأمريكي بول جوسار في ذلك الوقت، إن الحظر قد تآكل بعد دمج مقاتلي "آزوف" في القوات المسلحة والحرس الوطني الأوكراني، كما أنشأوا بمشاركتهم تشكيلات مسلحة منفصلة مثل القوات الخاصة "كراكن" أو الفرقة الثالثة المنفصلة.

https://sarabic.ae/20240611/الدوما-حول-رفع-الحظر-عن-توريد-الأسلحة-لـآزوف-أمريكا-دعمت-هتلر-سرا-واستدارت-لتكون-مع-الفائزين-1089733471.html

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