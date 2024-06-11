https://sarabic.ae/20240611/الدوما-حول-رفع-الحظر-عن-توريد-الأسلحة-لـآزوف-أمريكا-دعمت-هتلر-سرا-واستدارت-لتكون-مع-الفائزين-1089733471.html

الدوما حول رفع الحظر عن توريد الأسلحة لـ"آزوف": أمريكا دعمت هتلر سرا واستدارت لتكون مع الفائزين

الدوما حول رفع الحظر عن توريد الأسلحة لـ"آزوف": أمريكا دعمت هتلر سرا واستدارت لتكون مع الفائزين

سبوتنيك عربي

وصف النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، رفع الإدارة الأمريكية الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كتيبة آزوف القومية الأوكرانية... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T08:09+0000

2024-06-11T08:09+0000

2024-06-11T08:09+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/14/1065311309_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1ee5923fc658ebe4b1673ba8b4ca52c.jpg

وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "مثل هذا القرار هو دعم علني للأفكار الفاشية التي تحمل في طياتها تهديداً لحياة البشرية جمعاء وتمجيداً للنازية. هذا هو جوهر سياسة الديمقراطية الأمريكية الزائفة ومبادئهم التي يتباهون بها. فالولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بأي مبادئ أخلاقية أو مبادئ دولية".وأضاف: "سيكون الأمر نفسه مع أوكرانيا. فبمجرد أن تفوح منها رائحة، سيكون الأمريكيون أول من سيأتي وينهي الأمر. لكنهم لن يتمكنوا هذه المرة من الفرار. ستقوم وكالات إنفاذ القانون لدينا بتوثيق وتقييم جميع وقائع الجرائم التي ارتكبها السياسيون الغربيون".رفعت الإدارة الأمريكية الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية (المحظورة في روسيا)، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وزارة الخارجية.وأضاف التقرير أن التشكيل اجتاز فحص وزارة الخارجية للتأكد من امتثاله لقانون "ليهي".ويحظر القانون تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى الوحدات الأجنبية المدانين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.واشنطن ترفع الحظر عن إمدادات الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانيةفي الولايات المتحدة، كان هناك حظر على تقديم المساعدة إلى آزوف بسبب الطبيعة النازية لأيديولوجيتها وأنشطتها، لكن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت، العام الماضي، عن مصدر في وزارة الخارجية اعترف بأن هذه القاعدة ليس لها أي تأثير عملي.وقال عضو الكونغرس الأمريكي بول جوسار في ذلك الوقت، إن الحظر قد تآكل بعد دمج مقاتلي آزوف في القوات المسلحة والحرس الوطني الأوكراني، كما أنشأوا بمشاركتهم تشكيلات مسلحة منفصلة مثل القوات الخاصة "كراكن" أو الفرقة الثالثة المنفصلة.

https://sarabic.ae/20240220/مرتزقة-كنديون-وجورجيون-يقاتلون-بين-صفوف-كتيبة-آزوف-النازية-في-أفدييفكا-فيديو-1086239684.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية