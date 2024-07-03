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ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
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صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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خبير: أوربان يحمل رسالة جدية لزيلينسكي لإحلال السلام
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قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
17:33 GMT
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تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
08:17 GMT
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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27 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
09:31 GMT
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الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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https://sarabic.ae/20240703/80-عاما-على-تحرير-مينسك-1090391365.html
80 عاما على تحرير مينسك
80 عاما على تحرير مينسك
سبوتنيك عربي
80 عامًا على تحرير مينسك
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أخبار بيلاروسيا اليوم
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
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جلبت عملية "باغراتيون" الهجومية الواسعة النطاق الحرية وأصبحت نذيرًا لاقتراب النصر العظيم. أودت سنوات الحرب الوطنية العظمى بحياة بمعدل كل ثلاثة بيلاروسيين. ومع ذلك، لم يخطر ببال أحد قط تقسيم السماء الهادئة فوق الوطن الأم إلى قوميات؛ لقد قاتلوا معًا، وساروا جنبًا إلى جنب وقربوا أحداث النصر التي ما زلنا نتذكرها بفخر صادق.اليوم، يحتفل الشعبان الروسي والبيلاروسي معًا بذكرى سنوية مهمة في التاريخ المشترك - الذكرى الـ80 لتحرير مينسك، التي تحمل وسام شرف "النجمة الذهبية للمدينة البطلة".وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن يتذكر ما تؤدي إليه الأيديولوجية النازية.للحوار الكاملن اقرأ هنا - رئيس لجنة التحقيق الروسية يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي
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80 عامًا على تحرير مينسك
80 عامًا على تحرير مينسك

80 عاما على تحرير مينسك

06:38 GMT 03.07.2024
تابعنا عبر
قبل 80 عامًا، في 3 يوليو/ تموز 1944، حررت قوات الجيش السوفييتي مدينة مينسك من الغزاة الأعداء. كانت عاصمة جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفييتية واحدة من أوائل المدن السوفييتية التي تلقت ضربة آلة هتلر العسكرية؛ وقد نجت المدينة من 1100 يوم صعب من الاحتلال الألماني.
جلبت عملية "باغراتيون" الهجومية الواسعة النطاق الحرية وأصبحت نذيرًا لاقتراب النصر العظيم. أودت سنوات الحرب الوطنية العظمى بحياة بمعدل كل ثلاثة بيلاروسيين. ومع ذلك، لم يخطر ببال أحد قط تقسيم السماء الهادئة فوق الوطن الأم إلى قوميات؛ لقد قاتلوا معًا، وساروا جنبًا إلى جنب وقربوا أحداث النصر التي ما زلنا نتذكرها بفخر صادق.
اليوم، يحتفل الشعبان الروسي والبيلاروسي معًا بذكرى سنوية مهمة في التاريخ المشترك - الذكرى الـ80 لتحرير مينسك، التي تحمل وسام شرف "النجمة الذهبية للمدينة البطلة".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن يتذكر ما تؤدي إليه الأيديولوجية النازية.
للحوار الكاملن اقرأ هنا - رئيس لجنة التحقيق الروسية يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي
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