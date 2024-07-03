80 عاما على تحرير مينسك
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قبل 80 عامًا، في 3 يوليو/ تموز 1944، حررت قوات الجيش السوفييتي مدينة مينسك من الغزاة الأعداء. كانت عاصمة جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفييتية واحدة من أوائل المدن السوفييتية التي تلقت ضربة آلة هتلر العسكرية؛ وقد نجت المدينة من 1100 يوم صعب من الاحتلال الألماني.
جلبت عملية "باغراتيون" الهجومية الواسعة النطاق الحرية وأصبحت نذيرًا لاقتراب النصر العظيم. أودت سنوات الحرب الوطنية العظمى بحياة بمعدل كل ثلاثة بيلاروسيين. ومع ذلك، لم يخطر ببال أحد قط تقسيم السماء الهادئة فوق الوطن الأم إلى قوميات؛ لقد قاتلوا معًا، وساروا جنبًا إلى جنب وقربوا أحداث النصر التي ما زلنا نتذكرها بفخر صادق.
اليوم، يحتفل الشعبان الروسي والبيلاروسي معًا بذكرى سنوية مهمة في التاريخ المشترك - الذكرى الـ80 لتحرير مينسك، التي تحمل وسام شرف "النجمة الذهبية للمدينة البطلة".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن يتذكر ما تؤدي إليه الأيديولوجية النازية.
للحوار الكاملن اقرأ هنا - رئيس لجنة التحقيق الروسية يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي