تركيا: أنظمة الناتو تعترض صاروخا بالستيا إيرانيا متجها نحو مجالنا الجوي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ بالستي إيراني كان متجهًا نحو المجال الجوي التركي، وذلك بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الصاروخ أُطلق من الأراضي الإيرانية، ورُصد بعد عبوره الأجواء العراقية والسورية باتجاه تركيا، قبل أن يتم التعامل معه في الوقت المناسب وتحييده بنجاح، وفقا لموقع "تركيا اليوم". وأضافت أن شظايا من الصاروخ الاعتراضي سقطت في منطقة دورتيول بولاية هاتاي جنوب البلاد، عقب تدمير الهدف في الجو.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
11:51 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 12:15 GMT 04.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ بالستي إيراني كان متجهًا نحو المجال الجوي التركي، وذلك بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) المنتشرة في شرق البحر المتوسط.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الصاروخ أُطلق من الأراضي الإيرانية، ورُصد بعد عبوره الأجواء العراقية والسورية باتجاه تركيا، قبل أن يتم التعامل معه في الوقت المناسب وتحييده بنجاح، وفقا لموقع
"تركيا اليوم".
وأضافت أن شظايا من الصاروخ الاعتراضي سقطت في منطقة دورتيول بولاية هاتاي جنوب البلاد، عقب تدمير الهدف في الجو.
وأكدت السلطات أن الحطام يعود إلى الصاروخ الاعتراضي المستخدم في عملية التصدي، وليس إلى الصاروخ الباليستي القادم، مشيرةً إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات جراء الحادث.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.